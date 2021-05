Rožnato srce je na Goriškem bílo za kolesarje

V nadaljevanju preberite:

»Na Trg Evrope smo se podali peš in z vozički, da bi pričakali kolesarje,« je povedala Tina Krog iz novogoriškega doma upokojencev. Oskrbovanci so v minulih dneh izdelali navijaške rekvizite, vključno z rožnatimi »pom-pom cofki«. Zelo so se veselili ogleda včerajšnje vrhunske kolesarske dirke Po Italiji, ki je prečkala Slovenijo. Uprli so se celo dežju; ta se je namreč v zadnjem delu dirke usul na udeležence prireditve.