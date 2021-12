S Pogačarjem, Rogličem, Mohoričem in druščino konkurenčni na vsaki trasi

V nadaljevanju preberite:

Redkokateri selektor slovenske reprezentance ima čast, da na velikih tekmovanjih vodi svetovno velesilo. Ta priložnost se je ponudila Urošu Murnu, ki bo do olimpijskih iger v Parizu 2024 vodil slovenske kolesarje s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem in Matejem Mohoričem na čelu. Nekdanji profesionalec iz Novega mesta, ki je po tekmovalni karieri skočil v poslovne vode in pri proizvajalcu mobilnih hiš Adria Dom skrbi tudi za sredozemske trge, pri 46 letih vstopa v velike čevlje svojega vrstnika Andreja Hauptmana. Izziva se ni ustrašil.