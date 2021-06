S pomočjo facebooka iščejo žensko, ki je zakrivila skupinski padec

Obetajo se tožbe, grozi ji celo zaporna kazen

Orožniki iz Finistera so na facebooku objavili, da se je začela sodna preiskava, ob tem pa k deljenju dodatnih informacij pozvali očividce.»Gledalka, ki je povzročila nesrečo, je zapustila prizorišče pred prihodom preiskovalcev,« so zapisali orožniki, ki so postregli s podrobnim opisom ženske in pozvali k pomoči pri preiskavi.Nesreča se je v prvi etapi, ki je kolesarje popeljala od Bresta do Landerneauja, zgodila medtem, ko je glavnina lovila ubežnika(Bora-Hansgrohe), do konca etape pa je bilo še slabih 50 kilometrov. V ospredju se je znašla ekipa Jumbo-Visma slovenskega zvezdnika, njegov moštveni kolegapa je z roko trčil v transparent z napisom »Allez Opi-Omi«, Opi-Omi naj bi bil po poročanju Cyclingnewsa v nemščini ljubkovalen izraz za stare starše.Po padcu Martina se je na tleh znašlo še 21 kolesarjev, številni so potrebovali zdravniško pomoč,(Team DSM) pa je moral s poškodbo roke v bolnišnico v Landerneau in je že končal z letošnjo dirko. Organizatorji so takoj po dogodku napovedali, da bodo gledalko tožili.L'Equipe je poročal, da ji grozi najmanj 1500 evrov kazni, v primeru, da se bo za tožbo odločil tudi Sütterlin, pa bi bila kazen lahko še precej višja in bi narasla do enega leta zapora in 15.000 evrov.