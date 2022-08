Še en slovenski kolesar k ekipi UAE Emirates

Z vodstvom kolesarske ekipe UAE Emirates je sklenil (dveletno) pogodbo še en slovenski kolesar. Rojakoma Tadeju Pogačarju in Janu Polancu bo družbo v moštvu delal tudi Domen Novak, zdaj še član Bahrain-Victoriousa.

Novak je tretja okrepitev UAE Team Emirates, potem ko so pristojni v ekipi v zadnjih dneh objavili, da bosta v prihodnjih dveh sezonah zanjo kolesarila tudi Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal) in Avstrijec Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe). Domen je letos zelo dobro kolesaril predvsem na tritedenski italijanski pentlji in dirki po Sloveniji, na kateri je končal kot tretji v skupnem seštevku za zmagovalcem Pogačarjem in Poljakom Rafalom Majko.

Sedemindvajsetletnik je navdušil tudi v italijanskih gorah, v predzadnji (kraljevski) etapi Gira pa je zablestel z drugim mestom. Pred tem je odlično opravljal vlogo pomočnika na koncu tretjeuvrščenemu Špancu Mikelu Landi. V naslednjih letih se njegova vloga ne bo bistveno spremenila, le da bo poslej skrbel za dvakratnega zmagovalca Toura Pogačarja.

»Uresničile so se mi sanje, saj se bom pridružil ekipi emiratov in kolesaril ob boku takšnega šampiona, kot je Tadej Pogačar. Počaščen in hvaležen sem, da so mi izkazali zaupanje. Komaj čakam na začetek nove poti,« je za spletno stran dejal Novak, ki ga v nedeljo čaka nastop na cestni dirki evropskega prvenstva v Münchnu.

»Domen je kolesar, ki je v poklicni karieri precej napredoval in bo za ekipo koristen predvsem v gorah. Za sabo ima številne sezone v svetovni seriji in verjamemo, da lahko ekipi v naslednjih letih ogromno ponudi,« pa je povedal vodja ekipe Mauro Gianetti.

Ekipa emiratov je sicer v zadnjih tednih podaljšala pogodbe z Majko, Italijanom Diegom Ulissijem, Američanom Brandonom McNultyjem, Dancem Mikkelom Bjergom (vsi do konca sezone 2024) ter Italijanom Matteom Trentinom, portugalskima dvojčkoma Ivom in Ruijem Oliveiro ter Norvežanom Vegardom Stakejem Laengenom (vsi do konca sezone 2023). Nadarjeni Španec Juan Ayuso pa je zvestobo ekipi obljubil vse do konca leta 2028.