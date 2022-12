Sebično pobegnil, zdaj aretiran

V Nemčiji so danes izsledili 50-letnega nemškega voznika tovornjaka, ki je v sredo pri kraju Montebello Vicentino pri Vicenzi zakrivil smrt znanega italijanskega kolesarja Davideja Rebellina. Nemškega voznika tovornjaka so po iskalni akciji italijanske in nemške policije že zaslišali in je obtožen povzročitve smrti Rebellina, a je ostal na prostosti, saj nemški kazenski zakonik ne predvideva umora z vozilom.

Rebellina, ki je sredi oktobra pri 51 letih končal svojo bogato poklicno kolesarsko kariero, je v sredo med kolesarjenjem zbil tovornjak, voznik pa naj tedaj ne bi opazil nesreče in je nadaljeval pot. Po pričevanju nekaterih očividcev se je nemški voznik zavedal svojega dejanja in naj bi po nesreči izstopil iz kabine svojega tovornjaka, se približal nesrečnemu Rebellinu, nato pa se hitro vrnil v tovornjak in pobegnil s kraja nesreče. Rebellin je v svoji dolgoletni karieri kar trikrat zmagal na Valonski puščici v letih 2004, 2007 in 2009, na najbolj znanih klasičnih enodnevnih dirkah pa je smetano pobral tudi na dirkah v San Sebastianu 1997, Liege-Bastogne-Liege in Amstel Gold Race v letu 2004.

V letu 2004 mu je uspel velik met, ko je slavil kar na treh velikih kolesarskih enodnevnih dirkah, po eno etapno zmago pa je dosegel tudi na večdnevnih dirkah v Italiji 1996, od Tirenskega do Jadranskega morja 2001 in Pariz-Nica 2008. Letos je Rebellin nastopil tudi na veliki nagradi Kranja in osvojil 18. mesto. Njegovo kariero so zaznamovali tudi dopinški škandali. Na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 je na cestni dirki osvojil odličje srebrnega leska, a so mu nato kolajno odvzeli zaradi jemanja prepovedanih poživil in mu v naslednjih dveh letih prepovedali nastope na kolesarskih dirkah.