Sedem klancev bo določilo zmagovalca

S spremljanjem v živo začnemo ob 15.30

Zadnja, šesta etapa dirke po Baskiji bo odločilna. FOTO: Zx Igd

V igri za skupno zmago sta še vedno, ki je trenutno na drugem mestu in zazaostaja za 23 sekund, na petem mestu z zaostankom 43 sekund je. Kdo bo moral napadati, je jasno. Pogačarju ne bo treba, ker njegov moštveni kolega nosi rumeno majico, Rogliču pa ne preostane drugega, kot iti v boj za vrnitev le-te. Spomnimo se, Primož je rumeno majico nosil od prve do četrte etape.Šesta, zadnja etapa je dolga 112 kilometrov in na letošnji dirki velja za kraljevsko, najtežjo. Štart je v mestecu Ondarroa in cilj v Arrateju. Vmes bodo morali premagati kar sedem kategoriziranih klancev. Prvi klanec na današnji etapi je praktično že od samega štarta in potem si sledijo samo še spusti in vzponi. Prav najtežji bo zadnji, vendar cilj ni na vrhu, ampak celo na kratkem in tehnično zahtevnem spustu, dolgem samo 600 metrov, še prej pa sta po zadnjem gorskem cilju dva položnejša kilometra.Pogled na današnjo traso je strašljiv. Prav gotovo nas čaka izjemno težka in zanimiva etapa s Slovencema v glavni vlogi.