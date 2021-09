Slovenci še po zlato na koncu mavrice

V nadaljevanju preberite:

Slovensko kolesarstvo je v zadnjih letih mejnike premikalo kot po tekočem traku. Zmage na največjih tritedenskih in enotedenskih dirkah, enodnevnih spomenikih ter olimpijske kolajne. Pod vse to sta se v treh sezonah podpisala Primož Roglič in Tadej Pogačar. Kaj še ostane velikim? Mavrična majica svetovnega prvaka, ki v elitni konkurenci še nikoli ni pristala na slovenskih plečih.