Slovenija na SP tudi brez Mohoriča

V nadaljevanju preberite:

Vožnja na čas v 16. etapi Toura je bila ura resnice za kolesarje, ki so se borili za vrh v skupnem seštevku, za druge je bila predvsem ogrevanje po drugem dnevu premora. Mednje sodi tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je v cilju presenetil z izjavo, da ga po dirki po Franciji ne bo v slovenski reprezentanci za SP v Glasgowu.

»Šel sem v svojem ritmu, nisem se ukvarjal z menjavo kolesa,« je Mohorič hitro potegnil črto pod 22,4 km dolgo preizkušnjo, ki jo je v celoti prekolesaril na kolesu za kronometer. Tega bo v naslednjih dneh spet zamenjal za običajno specialko, na kateri ga čaka še pet etap.

»Zelo smo zadovoljni in ponosni nad tem, kar smo dosegli, a Toura še ni konec, čaka nas še pet težkih etap in pet priložnosti za uspeh, saj imamo za vsako etapo kakšnega aduta,« je nadaljeval Mohorič, ki sta ga razveselili etapni zmagi moštvenih kolegov Pella Bilbaa in Wouta Poelsa. Posebna je bila prva Bilbaova, ki jo je posvetil pokojnemu Ginu Mäderju, ki je junija podlegel posledicam padca na dirki po Švici.