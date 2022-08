V olimpijskem krosu po pričakovanju

Francoska gorska kolesarka Loana Lecomte je nova evropska prvakinja v olimpijskem krosu. Na prvenstvu v Münchnu je 23-letnica v zahtevnih vremenskih razmerah ugnala rojakinjo Pauline Ferrand-Prevot ter tretjeuvrščeno Nizozemko Anne Terpstra. Edina slovenska predstavnica Tanja Žakelj je bila 12. Triintridesetletnica iz Idrije je po pričakovanjih opravila z evropskim prvenstvom v Münchnu in zasedla mesto okoli najboljše deseterice. Za zmagovalko je zaostala 6:13 minute, v zadnjem krogu pa prehitela nekaj tekmic za končno 12. mesto.

Slavila je Lecomtova, ki je v cilj prišla 37 sekund pred rojakinjo Ferrand-Prevotovo. Slednja je pred tem dvakrat zapovrstjo slavila na EP. Tretja je bila z zaostankom kar 3:08 minute vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Terpstra. Gorski del kolesarskega EP je tako zaključen, tekmovalci in tekmovalke pa se naslednji teden selijo v francoski Les Gets, kjer bo na sporedu svetovno prvenstvo. Tam bosta v članski konkurenci v olimpijskem krosu od Slovencev nastopila Žakljeva in Rok Naglič. Ta je v petek zasedel 47. mesto, slavil pa je olimpijski prvak, Britanec Tom Pidcock.