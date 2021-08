Španski kralj Primož že v rdečem: Super zadovoljen, bilo pa je super naporno

Olimpijski prvak je zmagovito dvignil roki med podelitvijo pred slovito katedralo. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Na polno od začetka do konca

Enaintridesetletni Kisovčanje v vožnji na čas v Burgosu za šest sekund ugnal drugega Španca, tretji pa je bil še en Slovenec, zaostal je osem sekund. Nastopila sta še dva slovenska kolesarja,(UAE Team Emirates) je bil po dobri predstavi 11. z zaostankom 15 sekund,(BikeExchange) pa je bil 55. Za svojim rojakom v rdeči majici je zaostal 31 sekund.Trasa je bila razgibana, po startu pred katedralo v Burgosu se je v prvem delu dvigala do Alto de Castille (1,2 km/7,1 %), kjer je bil tudi vmesni čas. Nato se je po krajšem spustu preizkušnja nadaljevala po ravnem terenu nazaj do katedrale. S 7,1 km dolgo preizkušnjo je najhitreje opravil Roglič (Jumbo-Visma), ki je edini premagal dolgo najboljši čas domačina Aranburuja (Astana-Premier Tech). Roglič, olimpijski prvak v vožnji na čas, je tako slavil svojo 54. zmago v poklicnem kolesarstvu. Pri prvem vmesnem času je bil na vrhu vzpona peti, slabe štiri desetinke sekunde za rojakom Tratnikom (Bahrain Victorious), nato pa je na spustu ter ravnini pridobil precej sekund in dobil še šesto etapo na Vuelti, na kateri cilja na tretjo skupno zmago zapovrstjo.Aranburuju se je nekaj minut pred Rogličevim prihodom v cilj najbolj približal Tratnik. Slovenski državni prvak v vožnji na čas je sijajno opravil s prvo preizkušnjo na Vuelti in v cilju le za dve sekundi zaostal za Aranburujem. Polanc je bil po dobri predstavi 11. z zaostankom 15 sekund, Mezgec pa je v cilj v močni pripeki (termometer se je pri prvih tekmovalcih povzpel tudi do 37 stopinj Celzija) prišel s časom 9:03 in zasedel končno 55. mesto.Od favoritov za končno zmago je veliko časa na krajši trasi izgubil Kolumbijec(Ineos Grenadiers), ki ga stavnice uvrščajo na mesto drugega favorita za Rogličem. Zmagovalec Gira je bil 46. z zaostankom 27 sekund. Olimpijski prvak v cestni dirki, Ekvadorec(Ineos Grenadiers), je bil 35. in zaostal 25 sekund, Španec(Bahrain Victorious) pa je bil šele 88. v disciplini, ki mu ne odgovarja. Zaostal je 39 sekund.»Noro, kaj? Očitno je bilo dovolj in super sem zadovoljen z današnjim rezultatom,« je v prvi izjavi, ko je z masko na obrazu že sedel na trenažerju, povedal Roglič. »Kljub temu, da je bilo le sedem kilometrov, je bilo super naporno. Ne želiš si nobenega kilometra več, ko prideš skozi cilj. Šlo je na polno od začetka do konca. Če sem pripravljen na obrambo rdeče majice do konca dirke? Bomo videli. Ponavljam, da je za mano prekrasen začetek, uživam, upam pa, da bom lahko z ekipo užival tudi v naslednjih dneh,« je še povedal Roglič.»Pojma nimam, kje sem dobil današnjo etapo, saj nisem poznal vmesnih časov. Vedel sem, da bom moral iti hitro navzgor. Na poti navzdol pa preživeti vse ovinke in potem pritiskati na ravnem,« je kratko, a zahtevno preizkušnjo v vročem Burgosu opisal Roglič, ki je zova oblekel rdečo majico, ki si jo je tako rekoč prilastil v zadnjih dveh izdajah Vuelte v letih 2019 in 2020.Najbližje od širšega kroga favoritov je Rogliču po desetem mestu(Astana-Premier Tech) z zaostankom 14 sekund. Francoz(Team DSM) zaostaja 17 sekund, Španecše sekundo več, Britanca(Ineos Grenadiers) in(EF Education Nippo) pa sta končala 20 oziroma 33 sekund za Rogličem.V nedeljo bo na vrsti druga etapa od Caleruege do Burgosa (166,7 km), ki bo bržčas namenjena sprinterjem.