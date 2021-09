Sprinterski vlak za strojevodjo Balsamovo

Z leve srebrna Nizozemka Marianne Vos, zlata Balsamova in osvajalka bronastega odličja, Poljakinja Katarzyna Niewiadoma. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Ljubljanska Španka na čelu

Italijanska kolesarkaje nova svetovna prvakinja. Na cestni dirki med Antwerpnom in Leuvenom (157,7 km) je v ciljnem sprintu skupine 20 kolesark ugnala Nizozemko, bron pa je pripadel Poljakinji. Najboljša Slovenka je bilana 28. mestu. Enaintridesetletna Kernova je ritmu vodilne skupine sledila vse do zadnjih dveh vzponov, ko ji je zmanjkalo moči. V cilj je prišla s 50 sekundami zaostanka za 23-letno Balsamovo.Kolesarka iz Cunea je postala peta Italijanka z naslovom svetovne prvakinje po(1997),(2007),(2009) in(2010, 2011). Srebrna kolajna je pripadla Vosovi, ki je sicer naskakovala četrti naslov svetovne prvakinje, potem ko je slavila v letih 2006, 2012 in 2013. To je bila 35. kolajna za Nizozemsko na ženskih cestnih dirkah. Sploh prvo odličje pa je za žensko reprezentanco Poljske na cestnih preizkušnjah osvojila Niewiadomova.Druga najboljša Slovenka je bilana 59. mestu z zaostankom 9:13 minute, medtem koinnista končali preizkušnje. Ženska preizkušnja je bila od samega začetka zelo hitra, kar je onemogočalo napade tekmovalk ter vzpostavitev ubežne skupine. Je pa po hitrem ritmu v ospredju 60 km pred ciljem po napaduodpadla svetovna prvakinja iz lanske Imole, NizozemkaNapadi so se nato vrstili tudi v nadaljevanju in še posebej v zadnjem delu trase s krogi v okolici Leuvna. V ospredju je bila dlje časa Španka, sicer članica italijansko-slovenske ekipe Ale BTC Ljubljana, številčna zasledovalna skupina pa jo je ujela dobrih deset km pred ciljem. Na zadnjih dveh vzponih nato ni prišlo do predčasne odločitve, kar so Italijanke izkoristile z brezhibnim sprinterskim vlakom.Na ženski mladinski cestni dirki kolesarskega SP je zmagala Britanka. Na 75 kilometrov dolgi progi je srebrno kolajno z istim časom kot zmagovalka osvojila Američanka, bron je pripadel Nemki, ki je zaostala 57 sekund. Slovenki sta bili daleč od vrha.je zaostala šest minut in 28 sekund in zasedla 57. mesto, še 15 sekund počasnejša je bila, ki se je uvrstila na 71. mesto.