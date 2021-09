Supermen se je pokesal, kazen še ni znana

Današnje zadnje dejanje dirke po Španiji bo za Primoža Rogliča le še formalnost. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Kolumbijski kolesar(Movistar) se je opravičil, potem ko se je vdal na dirki po Španiji. Sedemindvajsetletni hribolazec je okoli 15 km pred ciljem predzadnje etape od Sanxenxa do Mos. Castro de Hervilla v jezi sestopil s kolesa in končal nastope na Vuelti, potem ko mu je iz rok spolzelo tretje mesto v skupnem seštevku.Pred sobotno etapo je bil Kolumbijec v skupnem seštevku le za vodilnim Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) in drugouvrščenim moštvenim kolegom, ŠpancemOkoli 55 km pred ciljem pa je, tako kot še nekateri drugi kolesarji med najboljšo deseterico, zamudil odločilni napad manjše skupine z Avstralcem(Bahrain Victorious). Slednji je na koncu prevzel tretje mesto od Lopeza, slednji pa brez prave pomoči ekipe ni mogel nadoknaditi zaostanka za skupino, v kateri je bil tudi Roglič.Nato je pred koncem etape še odstopil in razjezil številne navijače, predvsem pa moštvo, ki je želelo, da dokonča etapo.»Najprej bi se rad opravičil moštvenim kolegom. Na dirki nas je ostalo le še pet, med njimi zgolj trije, ki bi lahko opravljali vlogo pomočnikov. Vsi so srčno dirkali za moštvo. Na koncu sem se nehal boriti v bitki, ki je bila tako rekoč izgubljena. Zdaj bi se rad navijačem, sponzorjem in organizatorjem opravičil za vse, kar se je zgodilo v sobotni etapi,« je v soboto pozno zvečer Lopez dejal za spletno stran moštva Movistar.Kolumbijec je nadalje razložil, da je šlo za brezizhoden položaj in da mu pri lovljenju skupine v ospredju nihče ni želel pomagati.»Noge so utrujene, nihče pa nam v tistem trenutku ni želel pomagati, da bi pokrili manjšo razliko. Dolgo smo potrebovali, da smo se odzvali. Veliko je bilo dejavnikov, na koncu pa me žalosti, da se je Vuelta zame končala na tak način,« je še dodal kolesar z vzdevkom »superman«.Moštvo ni sporočilo, ali bo Lopez zaradi sobotnega dogajanja kaznovan.