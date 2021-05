Taco Van der Hoorn presenetil vse po vrsti

Nizozemski kolesar Taco van der Hoorn (Intermarche Wanty Gobert) je presenetljivi junak tretje etape dirke po Italiji, 190 km dolge preizkušnje od Bielle do Canaleja. Ekipe najboljših šprinterjev so se tokrat uštele pri lovu za ubežniki.



Na stavnicah je najvišje kotiral Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Njegova ekipa je poskrbela tudi za to, da si osmerica ubežnikov, ki je pobegnila takoj po štartu 190 km dolge preizkušnje, ni prikolesarila več kot šest minut in pol prednosti. Vse je kazalo na to, da bodo kot običajno šprinterski vlaki polovili kolesarje v ospredju, vendar so se lova lotili malenkost prepozno. Van der Hoorn je vztrajal in z zadnjimi močmi v cilj prikolesaril štiri sekunde pred glavnino, v kateri je bil pred Saganom najmočnejši Davide Cimolai (Israel Start Up Nation).



Od obeh slovenskih kolesarjev se je bolje odrezal Matej Mohorič, ki je končal v glavnini na 29. mestu. Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) je z zaostankom 9:36 minute pristal na 122. mestu. Rožnato majico še naprej nosi Italijan Filippo Ganna (Ineos), ki je etapo končal v glavnini na 51. mestu. Skupno drugouvrščeni Norvežan Tobias Foss (Jumbo-Visma) zaostaja za 16 sekund, še dodatne štiri pa Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).



Jutri bo na sporedu četrta etapa od Piacenze do Sestole (187 km).

