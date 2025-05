S klanca v klan'c bo Pogačar na cesti na Krvavec lovil 1189 izzivalcev

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar namerava sezono tekmovalnih preizkušenj skleniti v dirkaškem slogu. Šestindvajsetletni svetovni cestni prvak, zmagovalec dirke po Italiji in trikratni zmagovalec dirke po Franciji 12. oktobra pripravlja dogodek S klanca v klan'c. Takrat se bo skupaj s 1189 udeleženci povzpel na svoj najljubši klanec – Krvavec.

Kot so obvestili na spletni strani pogichallenge.com, gre za športno-družabni dogodek, ki se bo začel v Komendi in bo vodil vse do cilja na Krvavcu. Število mest na tem izzivu – 1189 – ni naključno: prav toliko višinskih metrov namreč znaša vzpon s Pogačarjeve domače vasi Klanec pri Komendi do vrha.

Izziv bo imel prilagojeno tekmovalno noto. Prvi del – približno devet kilometrov – bo skupinski štart iz Komende, kjer bodo kolesarji vozili v družbi Pogačarja. Na razcepu za Krvavec pa se bo začel drugi, tekmovalni del: Pogačar bo za trenutek zaostal in pustil vseh 1189 kolesarjev naprej. Nato se bo sam pognal v lov.

Tadej Pogačar se pripravlja na Tour. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Kolesarje čaka 1189 višinskih metrov v slabih 14 kilometrih, s povprečnim naklonom 7,6 odstotka. Cilj izziva pa je: ostati pred Pogačarjem vse do vrha.

Po prihodu v cilj bo sledila zabava za navijače, pa tudi dražba Pogačarjeve kolesarske opreme, katere izkupiček bo namenjen Fundaciji Tadeja Pogačarja. Na cilju Pogi izziva pa bo tudi brezplačen koncert zasedbe Siddharta.