Tadej Pogačar: Napad je najboljša obramba

Tadej Pogačar (UAE) je v 7. etapi kriterija Dauphine ponovil vajo iz dneva poprej. Silovito je napadel malo po začetku ciljnega vzpona, se otresel vseh tekmecev in si v samostojni vožnji prikolesaril prepričljivo zmago. Razlika je bila le v tem, da je to včeraj storil, da je prevzel rumeno majico vodilnega, danes pa zato, da jo je ubranil brez zapletov.

Po simultanki v 6. etapi, v kateri je Pogačar kar minuto za seboj pustil svojega največjega tekmeca Jonasa Vingegaarda, je bilo v kraljevski 7. preizkušnji z več kot 4.800 višinskimi metri pričakovati odgovor Dančeve ekipe Visma Lease a Bike.

V njej so se nadejali, da še velja predpostavka, da je Vingegaard močnejši od Pogačarja na najdaljših visokogorskih klancih. Na sporedu so bili namreč trije razvlečeni velikani ekstra kategorije – na Col de la Madeleine (24,6 km, 6,2-odstotni povprečni naklon), Col de la Croix de Fer (22,4 km, 6,9 %) in še ciljni na Valmeinier 1800 (16,5 km, 6,7 %). Nizozemska zasedba je pobudo prevzela predvsem na drugem vzponu dneva in na vrhu prelaza Croix de Fer Pogačarja ločila od njegovih pomočnikov.

Vendar je Pavel Sivakov zmogel še dovolj moči, da se je vrnil v ospredje ter neumorno narekoval tempo na čelu skupine favoritov vse do ciljnega vzpona. To je počel, dokler so ga še nesle noge, natanko 12 km pred ciljem pa se je umaknil, kar je bil znak za Pogačarjev skok. Tokrat ni napadel sede kot že ničkolikokrat letos, dvignil se je na pedale in švignil mimo Seppa Kussa, ki so ga pri Vismi malo pred tem poslali naprej, bržkone v pripravi akcije za kapetana Vingegaarda. Ta tokrat ni poskusil prav dolgo slediti Slovenčevemu pospešku, je bil pa zato pri lovu v vožnji na tempo nekoliko uspešnejši kot dan poprej.

Tokrat ni izgubil minute, najvišja Pogačarjeva prednost je bila 30 sekund, na cilju je znašala 14 sekund, vendar predvsem zato, ker se 26-letnik s Klanca pri Komendi še zdaleč ni več priganjal na vso moč, medtem ko je 28-letni Danec v zadnjem kilometru na cesti pustil dušo in srce.

Akcijo pripravil Sivakov

»Želeli smo nadzorovati dogajanje na vseh današnjih vzponih, na katerih pa je ekipa Visma Lease a Bike večkrat napadla. Zelo zadovoljen sem bil s tem, kako je danes kolesarila naša ekipa, še posebej Pavel Sivakov,« je o dogajanju pred odločilnim vzponom povedal Pogačar, ki se je ob številčni premoči tekmecev logično odločil za staro športno modrost – napad je najboljša obramba.

Tadej Pogačar ima minuto prednosti pred zadnjo etapo. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

»Šlo je bolj za obrambo, da me ne bi napadli vsi kolesarji Visme Laese a Bike. Zato sem jaz sprožil napad in do vrha držal dober tempo. Zadovoljen sem, ker sem lahko tako ubranil rumeno majico. Napadli so pred vrhom vzpona na Croix de Fer, mislim, da so se me nato želeli otresti na spustu, prvih nekaj kilometrov so odpeljali kar nevarno. To mi ni bilo všeč, a takšno je sodobno kolesarstvo. Nato se je Pavel vrnil v ospredje in prevzel nadzor. Vse je bilo v redu, nato pa je na začetku zadnjega vzpona dejal, da ne bo več dolgo zdržal. Pripravil mi je napad, pri katerem sem vztrajal predvsem, ker si nisem želel napadov od zadaj,« je nadaljeval Pogačar, potem ko je prednost v skupnem seštevku povečal na 1:01 pred Vingegaardom in 2:21 pred Florianom Lipowitzem (Red Bull Bora Hansgrohe). Močno je zaostal do 6. etape vodilni Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ki bo z nemškim vrstnikom bržčas izgubil tudi boj za belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Na Touru še dva gorska specialista

Še nedolgo tega je v to kategorijo sodil tudi Pogačar, ki pa je ta čas absolutni vladar kolesarskega sveta. Na svoj letošnji 21. tekmovalni dan je slavil že 10. sezonsko zmago. »Danes je bil Jonas gotovo zelo močan, po drugi strani pa tokrat nisem želel iti pregloboko v napor. Bilo je izjemno vroče, klanec pa je bil dolg. Na srečo sem imel dovolj časa, da sem v zadnjem kilometru lahko malo popustil in si opomogel. Vsekakor gledaš na predstave tekmecev, ki bi lahko bili še močnejši na Touru, vendar bomo na njem tudi naši ekipi dodali še dva gorska specialista. Veselim se tega,« je po njej povedal Pogi, ki je pri kariernem izkupičku zdaj že »nevarno« blizu stotici.

Jonas Vingegaard je izmučen prikolesaril v cilj 7. etape. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Slavil je že 98. zmago, če jutri dobi tako sklepno gorsko etapo kot skupni seštevek dirke, bo ta številka postala trimestna. S tem si najboljši kolesar na svetu danes ni belil glave, osredotočen je le to, da rumeno majico dirke po Dofineji, ki jo je Primož Roglič že dobil leta 2022 in lani, varno pripelje v cilj: »Doslej je šlo vse v redu, preživeti moramo še jutrišnji dan.«