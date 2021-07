Tadej Pogačar ne bo plesal za dež

V nadeljevanju preberite:

Tadej Pogačar bo moral biti kljub zajetni prednosti na vrhu skupne razvrstitve vse do cilja 108. dirke po Franciji na preži. Zdelo se je, da je v deževni 16. etapi, v kateri si je v pobegu zmago prikolesaril Avstrijec Patrick Konrad (Bora Hansgrohe), s tekmeci podpisal premirje, ki pa so ga prekršili v sklepnih kilometrih. Noge konkurence so preizkusili v ekipi Jumbo Visma. Izplen je bil enak kot pred dnevom premora, Pogačar je tudi brez pomoči kolegov iz ekipe UAE v finišu rešil položaj. Pravi ognjemet pa pričakuje na jutrišnji kraljevski etapi.