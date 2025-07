Šampion Toura zadnjo zmago lovi s skritim orožjem

Kolesar Ineosa Geraint Thomas, zmagovalec dirke po Franciji 2018, bo po koncu letošnje sezone sklenil bogato kariero. Priljubljeni Valižan zdaj še zadnjič nastopa na rumeni pentlji, v Francijo je prišel brez prevelikega pritiska: “Želim si osvojiti še eno etapno zmago in biti konkurenčen v skupnem seštevku, potem pa bomo videli, kaj to pomeni v hudi konkurenci.”

Ineos pa je v Francijo prihašel s še eno okrepitvijo. Nekdanji alfa in omega ekipe sir David Brailsford je zadnjih nekaj let svojo energijo posvečal jadranju in predvsem nogometašem Manchester Uniteda, ki so prišli pod okrilje Ineosove športne skupine. Pred meseci pa je Brailsford končal svojo svetovalno vlogo v Manchestru in se vrnil h koreninam.

“To bo naše ne tako zelo skrivno orožje, Dave je velika okrepitev, izzivi ga ženejo, da poišče nove in nove rešitve. Pogosto se slišiva, ko govori o vzponih, ki so njegov najljubši del kolesarstva, je kot otrok v trgovini s sladkarijami. Na voljo za pomoč nam bo celo dirko,” je izvršni direktor Ineos Grenadiers John Allert potrdil, da se sir Dave vrača v kolesarstvo.