Novo gledališče sanj za 100.000 gledalcev in 2,5 milijarde evrov

Manchester United je na igrišču magnet za gledalce, ob njem pa tovarna denarja, čeprav je daleč od stare slave. Črnih oblakov ni pregnal niti ambiciozni manjšinski lastnik kluba sir Jim Ratcliffe, ki se podaja na največjo športno avanturo doslej. Napovedal je gradnjo novega Old Trafforda, ki bo nadomestil dotrajano gledališče sanj, za gradnjo pa naj bi odšteli kar 2,5 milijarde evrov. »Povsem mogoče je, da bomo zgradili najboljši nogometni štadion na svetu,« ambicij ne skriva naftno-kemijski mogotec, ki stoji za družbo INEOS. Stari Old Trafford bo odšel na smetišče zgodovine, novega bo moč videti tudi iz Liverpoola.

Obisk štadiona Old Trafford v Manchestru je na seznamu želja nogometnih navdušencev, ne glede na mnenje o dosežkih in privlačnosti Uniteda na zelenici. Kultni štadion je bil priča nekaterim največjim tekmam v zgodovini, v zadnjem času pa odseva porazno stanje nekoč največjega kluba na svetu. Nad tribuno sira Bobbyja Charltona pušča streha, po hodnikih se med tekmo sprehajajo podgane, v restavraciji so se obiskovalci zastrupili s hrano … Ratcliffe je ob lanskem lastniškem vstopu v United prišel na čelo športnega dela ekipe in napovedal konec sramoti.

Ustanovil je delovno ekipo, ki je preučila možnost nadgradnje obstoječega štadiona, projekt bi bil zaradi proge podzemne železnice tik ob tribuni težko izvedljiv. Klub je v zadnjem desetletju okrog Old Trafforda pokupil 400.000 kvadratnih metrov zemlje, zato je zmagala ideja o novem štadionu med obstoječim in Manchestrskim kanalom, ki vodi do morja. V prostorih londonskega arhitekturnega biroja Foster in partnerji so predstavili načrte za štadion, ki bo sprejel 100.000 gledalcev, imel tri stolpiče, podobne Eifflovemu stolpu in visečo streho po vzoru Olimpijskega štadiona v Munchnu