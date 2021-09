Tragičen uvod v SP: Chris Anker Sørensen umrl v prometni nesreči

»Z veliko žalostjo sem prejel novico, da je naš umrl naš dobri kolega Chris Anker Sørensen,« je za TV2 Sport potrdil direktor televizije. Njihov sodelavec, nekdanji kolesar, je umrl v prometni nesreči na prizorišču letošnjega svetovnega prvenstva v Belgiji, kjer bi spet opravljal naloge strokovnega komentatorja. Blizu Zeebruggea je med kolesarjenjem vanj trčil avtomobil.37-letni Danec se je upokojil leta 2018, nastopal pa je za ekipe CSC, Saxo Bank, Tinkoff in Riwal. Bil je tudi solastnik in športni direktor ekipe Riwal Cycling Team. Med njegove največje uspehe sodijo zmage na kriteriju Dauphine in dirki po Avstriji, natopil pa je na 12 največjih dirkah ter na Giru leta 2010 tudi dobil eno etapo.