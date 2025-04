Tudi Tadej Pogačar mora kdaj čestitati tekmecem

Ne glede na to, kako daleč od cilja napade Tadej Pogačar (UAE), z izjemno močjo in prefinjenim dirkaškim občutkom vedno zmaga. Tako je veljalo do nedeljske 59. dirke Amstel Gold, na kateri se je 26-letni as s Klanca pri Komendi po dolgem času uštel, ko se je več kot 40 km pred koncem 255,9-kilometrske preizkušnje otresel vseh zasledovalcev. Dva, Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) in Mattias Skjelmose (Lidl trek), sta bila dovolj močna in složna, da sta ga ujela.

»Nič ni narobe s Tadejevo pripravljenostjo, razvija izjemno moč, kot smo vajeni pri njem. Tudi v šprintu je bil močan, Skjelmose pa se je izkazal predvsem s tem, da je počakal na pravi trenutek. Tadej je morda začel malo prekmalu, morda tudi, ker je videl, kako je pred tem Evenepoel na Brabantski puščici ugnal Wouta van Aerta. Nič ne de, Skjelmoseju je treba čestitati za zasluženo zmago,« je o razpletu največje nizozemske enodnevne dirke povedal športni direktor Andrej Hauptman.