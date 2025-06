Urška Žigart do izida kariere v Švici

Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je zadnjo, četrto etapo kolesarske dirke po Švici končala na sedmem mestu. V skupnem seštevku je zasedla končno peto mesto za izid kariere na dirkah svetovne serije. Tako zadnja zahtevna etapa v Küssnachtu (129,4 km) kot skupni seštevek sta pripadla domačinki Marlen Reusser.

Triintridesetletna Reusserjeva (Movistar) je današnjo etapo končala 28 sekund pred Poljakinjo Kasio Niewiadoma (Canyon-Sram zondacrypto) in Nizozemko Demi Vollering (FDJ-Suez). Izkušena Švicarka je drugič v karieri slavila na domači pentlji, to ji je uspelo tudi leta 2023. Letos je bila sedmič najboljša, skupno pa v karieri 31.

Za slovenski mejnik je poskrbela 28-letna Žigartova. Zaročenka Tadeja Pogačarja je današnjo razgibano etapo v Küssnachtu sklenila 1:11 minute za zmagovalko na sedmem mestu. V skupnem seštevku je tako s sedmega napredovala na peto mesto, za Reusserjevo pa je zaostala 3:25 minute. Druga je bila skupno lanska zmagovalka Volleringova (+0:36), tretja pa Niewiadoma (+1:56).

Urška in Tadej blestita v Franciji in Švici. FOTO: osebni arhiv

Za Žigartovo peto mesto v seštevku dirke svetovne serije predstavlja izid kariere. Tudi pred tem je bila v skupnih seštevkih najboljša prav na švicarski pentlji, potem ko je bila leta 2023 sedma, lani pa deveta. To so tudi edine tri uvrstitve 28-letnice med deseterico najboljših na večdnevnih dirkah svetovne serije.

V razgibani prvi etapi je s petim mestom dosegla še izid kariere v posamičnih etapah v svetovni seriji in s tem tlakovala pot do visoke uvrstitve ob koncu dirke. V prav tako razgibani drugi etapi je bila 14., v tretji bolj ravninski pa 39. Popoldne se bo začela še moška dirka po Švici. Na osemdnevni preizkušnji bosta nastopila dva Slovenca, in sicer Matej Mohorič in Gal Glivar.