Veličasten sprejem za Vingegaarda v Københavnu

Danci so danes v Københavnu pripravili veličasten sprejem za Jonasa Vingegaarda, zmagovalca v nedeljo končane kolesarske dirke po Franciji. Zvezdnika, ki se je v rumeni majici z letališča Kastrup odpravil v središče mesta in nato navijače pozdravil z balkona mestne hiše, je pozdravilo ogromno navijačev.

»Tisočkrat hvala vsem, ki ste me podpirali v preteklih treh tednih,« je svojim privržencem med drugim zavpil Vingegaard, ki mu je ob sprejemu zmanjkalo besed. Množica v mestnem predelu Amagar je bila nepregledna, agencije pa poročajo, da so tesno stisnjeni navijači na mestnih ulicah delno spominjali celo na tiste, ki tradicionalno pozdravljajo kolesarje na goski etapi z vzponom na sloviti Alpe d'Huez.

Jonas Vingegaard je ostal brez besed. FOTO: Thomas Sjoerup/AFP

Vingegaard, ki je vse do cilja Toura uspešno odbijal napade slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je imel za razliko od dirke tokrat čas, da je s sovoznikovega sedeža pozdravljal navijače, dobrodošlico pa sta na zadnjih sedežih spremljali tudi življenjska sopotnica Trine in hčerka Frida. Manjkalo ni danskih zastav, pred mestno hišo pa so navijači skupaj z Jonasom zapeli tudi državno himno.

Slavje se je nato preselilo v bližnji park Tivoli, v katerem je šampiona pričakalo 25.000 ljudi. A to ne bo edini sprejem za Vingegarda. Že jutri ga načrtujejo v njegovem domačem Glyngoreju, tja pa naj bi prišlo 10.000 navijačev.

Vingegaard je po Bjarneju Riisu drugi Danec, ki je zmagal na Touru. Riis je z vsemi tekmeci na francoski »pentlji« opravil leta 1996.