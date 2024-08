Vsi pomočniki proti mojstru Rogliču, ki starta zvečer ob 19.12

Prva etapa in prvi kronometer, na katerem bo svojo jezo z olimpijskih iger najbrž stresel mladi Britanec, čudežni deček kolesarstva Joshua Tarling.

Spomnimo se njegove vesoljske vožnje v Parizu, kjer je kljub okvari na kolesu, osvojil leseno medaljo, z zaostankom 27 sekund za zmagovalcem Remcom Evenepoelom, do medalje pa sta ga ločili le dve sekundi.

Danes je Tarling prvi favorit za zmago in osvojitev rdeče majice vodilnega. Poleg njega je na štartu še nekaj izvrstnih specialistov za vožnjo na čas. Med favoriti za zmago so: Belgijec Wout Van Aert, Švicar Stefan Küng, Avstralec Jay Vine in Italijan Brandon McNulty​.

Ampak, tu je še Primož Roglič. Videti je odlično pripravljen, čeprav je včeraj moral obiskati zobozdravnika, zamudil je tudi na predstavitev ekip v četrtek, tako, da se mu veliko dogaja že pred samim startom.

Današnji ravninski kronometer je dolg vsega 12 kilometrov. Velikih razlik med favoriti za skupni seštevek ne bo, bolj gre za razdelitev majic.

Roglič bo skušal pridobiti nekaj sekund v primerjavi z drugimi kandidati za skupno zmago. Mednje spadajo branilec lanske zmage Američan Sepp Kuss, Portugalec Joao Almeida, ki je za mnoge prvi favorit letošnje Vuelte, Britanec Adam Yates, Ekvadorec Richard Carapaz, ki naj bi bil drugi favorit na dirki, Španci Carlos Rodriguez, Mikel Landa, Enric Mas.

Roglič v boj s Kussom in Pogačarjevimi pomočniki

Če na hitro pogledamo, kdo je nevaren Primožu, ugotovimo, da gre v glavnem za pomočnike kapetanom v svojih ekipah, ki imajo končno odvezane noge za lasten podvig. Izjema so le Carapaz, Mas in Rodriguez. Obeta se nam ena najzanimivejših Vuelt v zadnjem obdobju.

Prvi kolesar se bo s startne rampe pognal ob 16.23, zadnji pa ob 19.18. Roglič starta ob 19.12.

Primož in Sepp pred startom 79. Vuelte. FOTO: Teamvismaleaseabike.com

S spremljanjem v živo začnemo ob 17. uri