V nadaljevanju preberite:

Po zmagah Tadeja Pogačarja na Giru in Touru na vrsto prihaja še zadnja tritedenska dirka sezone, ki je največ uspeha doslej prinesla Primožu Rogliču. Zasavski as bo v soboto začel 3.301,4 kilometra dolgo pot od Lizbone do Madrida, na kateri bo lovil že četrto zmago na Vuelti, prvo v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.