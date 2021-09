Vsi proti Van Aertu, tudi trojček Pogačar-Roglič-Mohorič

Slovenci lahko pokvarijo domačo zabavo

Wout van Aert (na fotografiji) med vožnjo na čas letošnjega SP. FOTO: Yves Herman/Reuters

Lahko so v ozadju

Roglič po zasluženem premoru spet z ekipo

Ob 100-letnici prve izvedbe SP so vse oči uprte v domačega aduta, proti kateremu bo tekmovala tudi močna slovenska zasedba na čelu sin. Po moči in kolesarskih lastnostih bi lahko prav trojček velikih slovenskih imen ogrozil vnaprej napovedano domače slavje Van Aerta.»Lahko se razplete na številne načine in iz prav vseh lahko zmaga. Od majhne skupine do sprinta glavnine. Naša naloga je, da ga varno pripeljemo do Leuvna, se izognemo živčnim potezam. Dostaviti ga moramo 200 metrov do ciljne črte,« razkriva, Van Aertov reprezentančni kolega in dobitnik bronaste kolajne v vožnji na čas.Van Aert, prvi favorit na stavnicah, je na domače SP v Flandriji prišel v sijajni formi, dobil je štiri etape dirke po Britaniji, tam slavil tudi skupno zmago, v vožnji na čas pa je minulo nedeljo za las ostal brez zlate kolajne. Zelo dolga, 268,3 km dolga trasa s kratkimi in strmimi vzponi ter odseki z granitnimi kockami mu je pisana na kožo. Na podobnih profilih trase je namreč blestel že v spomladanskem času na takratnih klasikah.V tej sezoni je dobil dirko Amstel Gold ter Gent–Wevelgem, nato pa je junija slavil še na državnem prvenstvu. Okoli sebe bo imel zelo močno moštvo, ki bo delalo izključno zanj. Eni izmed glavnih tekmecev pa bodo prav Slovenci. Poleg Pogačarja, Rogliča, Mohoriča bodo na startu cestne dirke šein. Slovensko člansko reprezentanco bodo sicer na SP vodiliin, obetajo pa si vsaj nekaj železja v ognju ob koncu zahtevne in dolge preizkušnje.Ta se bo začela ob 10.40 v Antwerpnu, končala pa po številnih zahtevnih odsekih v Leuvnu. Cestna dirka bo zelo razgibana. Kolesarji se bodo spopadli z 2562 višinskimi metri ter številnimi kratkimi in strmimi vzponi. Trasa bo razdeljena v tri dele. Prvi bo tisti začetni krog od Antwerpna do Leuvena. Nato bo morala karavana kombinirano premagati dva zahtevna flandrijska kroga ter osem krajših krogov v okolici Leuvena.Triindvajsetletni dvakratni zmagovalec Toura je letos dobil tudi enega od petih spomenikov sezone na dirki Liege–Bastogne–Liege, v zadnjem času pa se krivulja njegove forme strmo vzpenja. S tem je tudi v ožjem krogu tistih, ki bi lahko kljubovali belgijskemu naskoku na naslov prvaka, ki ga bo sicer branil Francoz»Mogoče nismo država, ki mora nastopati v ospredju. Za to bodo odgovorni Belgijci in Italijani, tako da bomo lahko igrali na različne karte, kot oni. Mislim, da uživamo kar spoštovanje v glavnini. Vsi se znamo dobro voziti v večji skupini, tako da nas to ne sme skrbeti,« je za Kolesarsko zvezo Slovenije v četrtek dejal Pogačar.Poleg kolesarja s Klanca pri Komendi je v izvrstni formi tudi Mohorič, ki je v tej sezoni zablestel v polnem sijaju. Z etapnima zmagama na Touru ter odličnimi predstavami na dirki po Poljski in Beneluksu ga stavnice vidijo med desetimi najvidnejšimi kandidati za kolajno.»Zagotovo je nedelja osrednja dirka moje sezone. Sem pa vesel, da nisem edini, ki lahko upa na dober rezultat in da bosta tam v finalu, upam, vsaj še Primož in Tadej, mogoče celo Luka Mezgec in Jan Tratnik. Več kot nas bo, lažje nam bo vsem, saj imajo tudi druge reprezentance več kot eno žezlo v ognju. Več kot nas bo za pokrivanje napadov, lažje se bomo branili in več izgovorov bomo imeli, da ne sodelujemo v narekovanju ritma ne v ospredju ne v ozadju in varčujemo moči za zaključni šprint,« je dejal Mohorič.»Verjamem, da je, ko pride dan, na katerega sem celo leto osredotočen, težje delati napake. Moj edini cilj je, da pridem v cilj brez obžalovanja,« je še dodal 26-letnik iz Podblice.Poleg njega so na stavnicah visoko še evropski prvak Italijan, Alaphilippe, Nizozemec, Dancainter še nekateri drugi. Med njimi je tudi Roglič, ki se je v petek pridružil reprezentanci in bo po tretjem zaporednem slavju na dirki po Španiji sproščeno dočakal zaključek sezone. V kakšni formi je nekaj tednov po koncu španske pentlje, sicer ni jasno. Olimpijski prvak v vožnji na čas pa bo zagotovo med tistimi, ki bodo na takšen ali drugačen način krojili razplet dirke.Obeta se torej zanimiv obračun za kolajne na SP, v tem letu pa so tudi na pomembnih enodnevnih dirkah slovenski kolesarji že dosegali izjemne rezultate. Nenazadnje ima Pogačar tudi bron z zelo zahtevne olimpijske preizkušnje v cestni dirki, kar pred vrhuncem pred skoraj milijon gledalci ob trasi v Flandriji obeta sijajen zaključek sezone.V petek se bodo sicer v Flandriji merili tako mladinci kot mlajši člani, v soboto pa še mladinke in članice. Pri mladincih (8.15) bodo slovenske barve zastopali, med mlajšimi člani (13.25) pa. Pri mladinkah (8.15) bosta tekmovaliin, pri članicah (12.20) pa. Slednja, sicer Pogačarjeva zaročenka, je imela v zadnjih dneh težave z zdravjem.