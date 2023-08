Vuelta se je začela z drsanjem po barcelonskih ulicah

Druga etapa dirke po Španiji od Mataroja do Barcelone je dolga 182 kilometrov.

Na etapi so trije kategorizirani klanci, prvi in tretji sodita v 3. kategorijo, drugi pa v 2. Prvi klanec Coll de Sant Bartomeu, je dolg 6,6 kilometra s povprečnim 4,5-odstotnim naklonom. Pravzaprav je to klanec, ki se začne že od samega starta druge etape.

Drugi klanec je Coll d'Estenalles, ki kolesarje čaka na 53. kilometru etape. Dolg je 12,1 kilometra, povprečni naklon pa ne presega štirih odstotkov, uvrstili so ga v 2. kategorijo po težavnosti. Potem sledi 100 kilometrov »navidezne ravnine«, kar na španskih cestah pomeni, da ni »niti metra« ravnega.

Peloton bo v Barcelono prispel iz Molins de Rei v dolini Llobregat in nadaljeval do L'Hospitalet de Llobregat. Zaključni del se bo začel tam, kjer se je včeraj zvečer končal, na Avenida de la Reina Maria Cristina. Potem se bo začel boj za etapno zmago. Klanec na grad Montjuïc. Klanec je dolg le 2,5 kilometra, najstrmejši del znaša 19 odstotkov, povprečje pa 4,6 odstotka.

Barcelono naj bi tudi danes ves dan pral poletni dež. Če bodo danes vremenarji imeli prav, potem bomo spet gledali varno kolesarjenje vseh favoritov za skupno zmago. Tvegali bodo lovci na etapne zmage ali pa manjša ubežniška skupina.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri