Wout van Aert po padcu verjetno brez Flandrije, odstopil tudi Tratnik

Dirka Dwars Door Vlaanderen je za marsikoga generalka za nedeljsko dirko po Flandriji, največjo belgijsko dirko in za marsikoga tudi največjo enodnevno klasiko na svetu. Letos je Wout van Aert celo pomlad posvetil pripravam na Flandrijo in Pariz - Roubaix, vrhunec forme je načrtoval za sveti teden kolesarstva, a se zdi, da so se sanje znova razblinile še pred začetkom.

Sredi dirke Dwars Door Vlaanderen je pri 67 km/h sunek vetra zamajal peloton in prišlo je do grdega padca, v katerem jo je hudo skupil Van Aert. Obležal je na tleh z raztrganim dresom in okrvavljeno desno ramo in hrbtom, vidna in slišna je bila njegova agonija, deloma zaradi bolečin, še bolj pa verjetno za to, ker se je tudi Van Aert zavedal, da je Flandrija splavala po vodi.

Nato so ga naložili na nosila in ga odpeljali z reševalnim vozilom. Ne glede na to, kako hude so poškodbe, bo v nedeljo težko na štartni črti, kaj šele konkurenčen. Po 80 kilometrih današnje dirke je odstopil tudi Jan Tratnik, po nedeljskem padcu na Gent - Wevelgemu ga mučijo bolečine v kolenu in tudi on je vprašljiv za nastop na nedeljski dirki.

V padcu sta se poškodovala tudi Biniam Girmay in Jasper Stuyven (ključnica), ki sta odstopila, še eden od nedeljskih favoritov Mads Pedersen pa je z dirko lahko nadaljeval.