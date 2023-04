Z mojstrsko predstavo je Vingegaard odgovoril Pogačarju

Priprave na dirko po Franciji so maraton, ne šprint, vseeno pa tekmeci podrobno analizirajo vsak korak glavnih favoritov. Zato ni nepomembno, kako se kolesarji odrežejo na dirki, pa čeprav jih do glavnega cilja sezone ločijo še skoraj trije meseci. V tej luči je v Baskiji Jonas Vingegaard potrdil, da je na pravi poti, potem ko je cel teden prevladoval in dirko zaključil še s samostojnim napadom za zmago v Eibarju.

Ekipa Jumbo Visme je odlično pripravila teren za Danca, ki je napadel na predzadnjem vzponu 30 kilometrov pred ciljem. Za trenutek ali dva mu je lahko sledil le Enric Mas, nato pa tudi Španec ni zdržal in Vingegaard se je sam odpeljal naprej proti cilju. Najprej proti vrhu vzpona, nato pa je z drznim spustom svojo prednost povečal že na 45 sekund in tekmeci v lovu za njim so obupali.

Slavil kot Pogačar v Nici

Prednost nosilca rumene majice je znašala že minuto in pol, a je v ciljni ravnini dolgo slavil z gledalci, preden je prečkal zadnjo ciljno črto dirke v Eibarju. Njegovo samostojno slavje je spominjalo na slavje Tadeja Pogačarja na rivieri na koncu dirke Pariz - Nica, tudi v tem pogledu je Vingegaard slovenskemu šampionu pokazal, da je na dobri poti proti francoskemu Touru. Nenazadnje sta prav Pogačar in Vingegaard edina resna favorita za letošnje slavje na Elizejskih poljanah ...

Drugi v zadnji etapi je bil James Knox, tretji pa Jon Izagirre, ki je osvojil tudi tretje mesto v skupnem seštevku. Pred njim je končal še en Bask Mikel Landa. Domen Novak, edini Slovenec v Baskiji, je končal na 98. mestu.