Z Rogličem v slovo pomahal še Mathieu van der Poel

Na štart devete etape se po odpovedi Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) ni podal niti Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin–Fenix). Slednji želi prihraniti nekaj energije pred olimpijskim nastopom v gorskem kolesarstvu, na letošnji dirki pa je šest dni nosil rumeno majico vodilnega, ki mu jo je v velikem slogu s sobotnim napadom s hrbta snel Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).



Van der Poel je na letošnji francoski pentlji do rumene majice prišel po zmagi v drugi etapi na »bretonski zid«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem je uresničil sanje svojega preminulega dedka, Francoza Raymonda Poulidorja, ki kljub sedmim etapnim zmagam na Touru nikoli ni oblekel majice vodilnega. Kasneje je 26-letni Nizozemec vodstvo v generalni razvrstitvi uspešno branil vse do sobotne osme etape od Oyonnaxa do Le Grand-Bornanda. V njej pa je na 44. mestu zaostal 21:47 minute za zmagovalcem, Belgijcem Dylanom Teunsom (Bahrain Victorious), rumeno majico pa je pred današnjo traso od Clusesa do Tignesa (144,9 km) predal slovenskemu asu Pogačarju.



»Na žalost danes ne bom startal. Z ekipo smo se odločili, da je zame najbolje, da odstopim in se posvetim pripravam na olimpijske igre. Vedeli smo, da bo zahtevno. Imam še druge cilje, ki bi jih bilo nemogoče uresničiti, če bi vse tri tedne ostal na Touru. Zagotovo se bom vrnil prihodnje leto,« je pred etapo organizatorjem Toura dejal van der Poel.



Preizkušnja v olimpijskem krosu v gorskem kolesarstvu bo v Tokiu na sporedu 26. julija. Dan kasneje bo še ženska preizkušnja, na kateri bo nastopila Tanja Žakelj.

Konec tudi za Rogliča

Po sobotnem več kot 35-minutnem zaostanku se je vodstvo nizozemske ekipe Jumbo-Visma v nedeljo odločilo, da tudi Roglič ne bo nadaljeval nastopov na Touru.



»Odločitev o odstopu je bila skupna. V teh okoliščinah ne bi bilo smiselno nadaljevanje dirke,« je za klubsko spletno stran dejal Roglič in dodal: »V naslednjem obdobju je moja primarna naloga, da se opomorem in osredotočim na nove cilje. Zelo sem razočaran, da moram zapustiti karavano na Touru, kljub temu pa ostajam optimističen in že gledam v prihodnost.«

Dva nastopa v Tokiu

Prihodnost vsaj kratkoročno prinaša nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, če bo 31-letnik pravočasno okreval. Prvi kolesar Mednarodne kolesarske zveze je predviden tako za nastop na cestni dirki (24. julij) kot v vožnji na čas, ki bo štiri dni kasneje.

Kisovčanu sta padca prav tako odnesla zmago na prestižni večdnevni dirki Pariz–Nica, na kateri je zanesljivo vodil pred zadnjo etapo. Kasneje pa je dobil dirko po Baskiji in se nato po slabšem nastopu na Liege–Bastogne–Liege v celoti posvetil pripravam na Tour.



Roglič je kljub dvomesečni odsotnosti z dirk na francosko pentljo prišel kot eden glavnih favoritov za zmago poleg Pogačarja, že v prvi in tretji etapi pa sta ekipi načrte prekrižala padca. Prvega je povzročila ženska s kartonskim napisom, v katerega se je zaletel Nemec Tony Martin, prek njega pa je padel tudi Roglič in si poškodoval ramo. V tretji etapi je v zaključku hitre etape na ozkih bretonskih cestah padel še trdo treščil na zadnjico, zaradi česar je imel ob obvezah zaradi številnih odrgninah še dodatne težave pri sedenju na kolesu.



Sprva je v peti etapi dobro opravil vožnjo na čas, jo končal kot sedmi s 44 sekundami zaostanka za Pogačarjem, v zahtevni sedmi in osmi etapi pa je izgubil stik z glavnino ter zaradi velikega zaostanka ostal brez boja za skupno zmago. Dirka po Franciji se bo v nedeljo nadaljevala z deveto, prav tako gorsko etapo od Clusesa do Tignesa. Rumeno majico bo branil Pogačar, ki si je s samostojno vožnjo v osmi etapi privozil 1:48 minute naskoka pred drugim Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma), medtem ko tretji Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana-Premier Tech) zaostaja že 4:38 minute.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: