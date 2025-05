Za Rogliča so takšne etape vedno izziv, lahko ponovi podvig Frooma?

Zadnji prosti dan na Giru je prinesel veliko ugibanja okrog Primoža Rogliča, ki je naposled oznanil, da bo nadaljeval z dirko. Zdaj je vprašanje, kaj slovenski as še lahko pokaže na letošnji dirki. »Težko verjamem, da lahko ponovi podvig Chrisa Frooma iz leta 2018, ko je v zadnjem tednu prišel do rožnate majice. Preprosto je imel preveč smole,« meni kolumnistka strani cyclingnews Philippa York.

Bolj neposreden je bil nizozemski komentator in nekdanji tekmovalec, zdaj pa športni direktor Thijs Zonneveld: »Zdaj smo dobili odgovor, da na tem Giru Roglič preprosto ni v tako dobri formi. Zadnji vzpon nedeljske etape ni bil tako zahteven, vozili so s 30 km/h, v glavnini imaš v tem primeru prednost zavetrja, a je vseeno odpadel. Niti enkrat še ni pokazal svojih eksplozivnih napadov, dolge gorske etape pa so bile zanj vedno izziv, nikoli ni bil prav dober. Raje ima kratke, eksplozivne vzpone.«

Neskončni pokal se za Rogliča zdi nedosegljiv. FOTO: Luca Bettini/AFP

Kaj je res in kaj ne, bo znano že danes, ko bo etapa zelo zahtevna za vse udeležnce, se strinja tudi Kanadčan Derek Gee, ki drži peto mesto v skupnem seštevku: »Doslej je šlo bolj za to, kdo bo z manj udarci preživel 14 dni. Nog še nismo dodobra preizkusili, danes pa ne bo skrivalnic, odločala bo moč, dobili bomo prave odgovore.«

Pred kolesarji so štirje kategorizirani vzponi, tudi maratonski ciljni vzpon do San Valentina.