Primoža Rogliča vse poti še vodijo v Rim

V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) kljub trem padcem v tednu dni in zaostanku 3:53 za rožnato majico ostaja v karavani 108. dirke po Italiji. To je bila za slovenske navijače glavna novica zadnjega dneva premora na Giru. Še bodo lahko stiskali pesti za svojega ljubljenca, odprti pa ostajata vprašanji, ali bo vztrajal do nedeljskega cilja v Rimu ter ali se lahko vrne v igro za zmagoslavje pod Kolosejem, ki se ta čas najbolj nasmiha Isaacu del Toru (UAE).