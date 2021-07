Slovenski košarkarski reprezentant Aleksej Nikolić bo kariero nadaljeval v Španiji. Pogodbo je podpisal s prvoligašem iz Burgosa.



»Šestindvajsetletni Aleksej Nikolić bo v naslednji sezoni zadolžen za vodenje igre San Pabla iz Burgosa. Želimo mu veliko sreče in uspehov v novi sredini,« je klub zapisal na svoji spletni strani.



Nikolić, ki trenutno nastopa na olimpijskih igrah, bil pa je tudi član zlate zasedbe z eurobasketa 2017, je kariero začel v domači Postojno, nadaljeval pa v Laškem. V sezoni 2011/12 je postal igralec Sparsa iz Sarajeva in tam ostal štiri leta. Sledila je selitev v Nemčijo k Bambergu, kjer je služboval dve leti, v zadnjih sezonah pa je bil član beograjskega Partizana, Trevisa in nazadnje Gravelinesa.



V minuli sezoni v Franciji je imel povprečje 11,1 točke, 4,6 asistence in 3,4 skoka na tekmo.

