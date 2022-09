Alter ego Luke Dončića

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je predstavil svoj novi projekt Luk.Ai, ki vsebuje njegov alter ego. V pogovoru za ameriški medij ESPN je Dončić govoril o svoji novi metapodobi, letošnjemu eurobasketu, trenerju Dallas Mavericks Jasonu Kiddu in ciljih pred novo sezono v košarkarski ligi NBA. Luk.AI je Dončićeva različica umetne inteligence, ki je videti kot on, govori kot on in ima svojo osebnost. »Gre za umetno inteligenco, sposobno čustvenega, fizičnega in tehnološkega razvoja in napredka,« piše ESPN. Dončić je tako postal metačlovek, ki so ga ustvarili s posebno tehnologijo in bo sposoben interakcije, vadbe, igranja in pogovarjanja z navijači, predvsem prek medijske platforme TikTok, ta bo tudi njegov dom.

»Zato, ker imam rad tehnologijo in ker sem igral veliko računalniških igric. To je nekaj, kar me je navdušilo in se zelo veselim tega projekta,« je o razlogih za nov projekt dejal 23-letni Ljubljančan. »Ljudje me bodo lahko spraševali in bom lahko odgovoril kot Luk.Ai,« je dodal. Dončić je med poletjem s slovensko reprezentanco nastopal na evropskem prvenstvu, kjer je Slovenija obrambo naslova evropskih prvakov končala v četrtfinalu, ko je s 87:90 izgubila proti Poljski. »Na turnirju sem se naučil veliko. Bilo je veliko dobrih ekip in igralcev. Naučil sem se biti vodja, pomagati drugim, kako se vesti in kako ne. Kot vodja sem se naučil veliko stvari,« je letošnjo evropsko prvenstvo povzel Dončić.

Metapodoba slovenskega košarkarskega zvezdnika. FOTO: instagram

EP si je ogledal tudi njegov trener pri Dallas Mavericks Jason Kidd, ki je v minuli sezoni postal glavni trener teksaškega moštva. »Odličen trener je. Ve vse o košarki, saj je igral in bil prvak, pa tudi igral je na mojem položaju. Njegove podaje so bile izjemne. Ko sem videl vse, ki so prišli iz Dallasa, je bilo to nekaj posebnega in zelo prijetnega in zahvalim se jim vsak dan,« pravi slovenski organizator igre.

Še večja odgovornost?

V lanski sezoni je Dallas redni del sezone končal z 52 zmagami in 30 porazi in se v končnici prebil do finala zahodne konference, ko je moral z 1:4 v zmagah premoč priznati Golden State Warriors. Letošnji cilj Dončića je znova finale. »Zelo težko bo. Mislim, da je zahodna konferenca zelo natrpana, a sami bomo verjeli. Pred začetkom sezone vedno pravim, da je cilj osvojiti naslov prvaka. Imamo nekaj novih igralcev, nekaj jih je odšlo, zato bomo morali sestaviti ekipo v predsezoni in potem samo igrati košarko in se zabavati.«

Ekipo je zapustil tudi drugi najboljši strelec lanske sezone Jalen Brunson, ki je z New York Knicks podpisal štiriletno pogodbo, kar bi lahko pomenilo, da bo Dončić moral sedaj prevzeti še večjo odgovornost v ekipi. »Iskreno, ne vem. Videti moramo, kakšno ekipo imamo in kako kdo igra. Menim, da bo Spencer Dinwiddie letos postal ključen. Brunson je imel izjemno sezono. Želim mu le vse dobro,« pravi Dončić.