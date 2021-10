Anketa v NBA: Dončić le za Durantom, Brooklyn daleč največji favorit

Generalni direktorji 30 klubov lige NBA so za prvega favorita v boju za nagrado za najkoristnejšega igralca sezone izbrali Američana Kevina Duranta (Brooklyn Nets). Najkoristnejši igralec letošnjega olimpijskega turnirja, na katerem je z reprezentanco Združenih držav Amerike osvojil novo, že tretjo zlato kolajno, je prejel 37 odstotkov glasov in tako ugnal slovenskega asa Luka Dončića (Dallas Mavericks, 33).



Brooklyn Nets so po mnenju vprašanih tudi daleč največji favoriti za končno zmago (72 odstotkov). Sledijo Los Angeles Lakers (17) in branilci naslova Milwaukee Bucks (10). Dallas so uvrstili na sedmo mesto v zahodni konferenci, Dončić pa je zmagal v kategoriji igralcev, okoli katerih se najbolj izplača graditi ekipo. Prejel je 43 odstotkov glasov, tri odstotke več kot aktualni prvak lige Grk Giannis Antetokounmpo, ki je pred Dončićem in Srbom Nikolo Jokićem sicer zmagal v glasovanju za najboljšega tujca.



V širši krog favoritov za osvojitev nagrade MVP so direktorji uvrstili le še Antetokounmpa (13), Kamerunca Joela Embiida (Philadelphia 76ers, 7) in Američana Jamesa Hardna (Brookyln Nets, 7) ter Stephena Curryja (Golden State Warriors, 3), medtem ko njun rojak in prvi zvezdnik lige zadnjega desetletja LeBron James ni prejel nobenega glasu.

​Miamiju pohvale, ker je uspel pripeljati Lowryja

Curry, Harden, Durant, Antetokounmpo in Jokić so vsi prepričljivo slavili v glasovanju za najboljšega igralca glede na položaj na igrišču, edina sprememba v primerjavi z minulo sezono je Durant, ki je nasledil Jamesa na krilu. Miami Heat, ki se je poleti odrekel Goranu Dragiću in ga poslal v Toronto, je izpeljal najboljšo kupčijo, prihod Kyla Lowryja je prepričal kar 77 odstotkov vprašanjih, prihod Russlla Westbrooka k Los Angeles Lakers pa je za posel poletja izbralo 17 odstotkov vprašanih. Chicago Bulls naj bi se po prihodih DeMarja DeRozana in Lonza Balla najbolj izboljšali.



Največ možnosti v boju za nagrado za novinca leta ima Jalen Green (Houston Rockets, 47), tesno za petami mu je Cade Cunningham (Detroit Pistons, 40), čez pet let pa direktorji med igralci zadnjega nabora na vrhu vidijo Evana Mobleyja (Cleveland Cavaliers), ki je dobil tri odstotke več glasov kot Cunningham.



Antetokounmpo je dobil največ glasov v glasovanju za najboljšega obrambnega igralca, ugnal je Francoza Rudyja Goberta, ki je s strani vodstva lige to priznanje pobral v minuli sezoni. Grški zvezdnik je po mnenju direktorjev tudi najbolj raznovrsten obrambni igralec, njegovi Bucks pa najboljša obrambna ekipa (40), sedem odstotnih točk pred Utah Jazz (33).



​Trener Miamija Erik Spoelstra je dobil največ glasov med trenerji (55), Monty Williams (Phoenix Suns), poraženi finalist minule sezone, pa je po mnenju vprašanih najboljši motivator. Tyronne Lue (Los Angeles Clippers) se najbolje prilagodi med tekmo, strateg Utaha Quin Snyder je najboljši napadalni, njegov kolega iz New York Knicks Tom Thibodeau pa obrambni trener. Atlanta Hawks so prejeli polovico glasov kot ekipa z najbolj obetavnim mladim jedrom ekipe, so pa LeBrona Jamesa vprašani izbrali kot najbolj raznovrstnega igralca in igralca z najvišjim košarkarskim IQ. Durant pa je tisti, ki bi mu vprašani najraje zaupali zadnji napad na tekmi.

