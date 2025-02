Aretirali sina Michaela Jordana

Sina nekdanjega košarkarskega zvezdnika in za mnoge najboljšega igralca vseh časov Michaela Jordana, Marcusa Jordana, so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, posesti kokaina in upiranja aretaciji. Policisti v predmestju Orlanda, so Jordana ustavili v njegovem luksuznem terenskem lamborghiniju, ki je obstal na železniških tirih, le nekaj minut pred prihodom mestnega vlaka.

Po navedbah policijskega poročila so bile pnevmatike vozila zakopane v pesek in kamenje, tako da se to ni moglo premakniti.

Jordan je pred tem pobegnil s prometne kontrole v sosednjem okrožju, kar je policija ugotovila ob preverjanju njegove identitete. Policisti so ob prihodu zaznali močan vonj po alkoholu in opazili njegove rdeče oči, nejasen govor in zmedeno vedenje. Med postopkom so v njegovem žepu našli vrečko s snovjo, ki je bila kasneje identificirana kot kokain.

Jordan, tudi nekdanji (univerzitetni) košarkar, je sprva zavračal sodelovanje s policisti. Po navedbah poročila se je upiral aretaciji, saj je z nogami preprečeval zaprtje vrat policijskega vozila. Med prevozom v pripor je menda ves čas prepeval, sicer zelo nerazločno.

To niso prve težave s policijo

Jordanu se to ni zgodilo prvič. Leta 2012 je bil aretiran zaradi motenja javnega reda in miru ter upiranja policistom. Takrat je priznal krivdo za neprimerno vedenje in plačal globo v višini 250 dolarjev.

Štiriintridesetletnik je drugi izmed treh otrok Michaela Jordana in njegove prve žene Juanite Vanoy. Po končani košarkarski karieri na Univerzi Srednje Floride se je usmeril v podjetništvo ter ustanovil prestižno modno trgovino, ki se osredotoča na ekskluzivne izdaje športne obutve in oblačil.

Jordana so po aretaciji odpeljali v zapor okrožja Orange, od koder so ga izpustili v torek popoldne. Štiriintridesetletnik za zdaj ni podal uradne izjave, prav tako njegov oče Michael Jordan ni komentiral dogodka.

Sodni dokumenti kažejo, da ga čaka obravnava, na kateri bo moral odgovarjati na obtožbe o posesti prepovedanih substanc, vožnji pod vplivom alkohola in upiranju aretaciji.

Medtem ko se Marcus Jordan v javnosti pogosto pojavlja kot poslovnež in medijska osebnost, je v zadnjem času vse bolj povezan tudi s škandali. Medijsko pozornost je pritegnilo tudi njegovo razmerje z Larso Pippen, bivšo ženo očetovega nekdanjega soigralca pri Chicago Bulls Scottieja Pippena. Par je bil v središču pozornosti leta 2023, ko so njuno zvezo večkrat razglasili za končano in nato znova obujeno.