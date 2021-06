Atlanta in LA vrnila udarec, seriji spet izenačeni

Bogdan Bogdanović je dosegel 22 točk. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

Kawhi Leonard je bil razpoložen. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

je dosegel 25 točk in kar 18 asistenc ter22 točk za Atlanto, ki je na razburljivi tekmi premagala Philadelhio s 103:100 ter izenačila serijo polfinala vzhodne konference lige NBA na 2:2 v zmagah.V Los Angelesu sta četrto tekmo odigrala LA Clippers in Utah Jazz iz zahodne konference, zmage pa so se veselili krvnikiDallasa iz Kalifornije, ki so bili v svojem Staples Centru boljši s 118:104 in so prav tako polfinalno serijo vrnili na izhodišče.Po točkah so izstopali trije domači košarkarji.insta jih dosegla po 31 in24. Pri Jazz je bil daleč najbolj učinkovits 37 točkami. Bojan Bogdanović jih je dodal 18.Atlanta Hawks : Philadelphia 76ers 103:100 - serija je izenačena na 2:2 v zmagahLos Angeles Clippers : Utah Jazz 118:104 - serija je izenačena na 2:2 v zmagah