Beal in Westbrook z 78 točkami ustavila Utah

Washington se po prvi četrtini ni več oziral



Četrta zaporedna zmaga prvakov

LeBron James je z Jezerniki slavil četrtič zapored. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports

Rezultati lige NBA

Ekipa z najboljšim izkupičkom v ligi NBA, Utah Jazz, je ponoči izgubila na gostovanju pri Washingtonu s 122:131. Blestela stain, ki sta skupaj dosegla kar 78 točk.Washington je prekinil serijo petih zaporednih porazov in kar devetih neuspešnih dvobojev z Utahom. Zato gredo največje zahvale prvemu strelu lige Bradleyju Bealu, ki je dosegel 43 točk, in Russellu Westbrooku, ki je vknjižil 13. trojni dvojček sezone (35 točk, 15 skokov, 13 asistenc).»Vseh 48 minut smo garali v obrambi in bili odlični pri tem, da jim je bilo neprijetno. Bili smo tudi zelo uspešni v napadu in poskrbeli, da so bili vpleteni vsi košarkarji, vendar pa nam je obramba vsekakor prinesla zmago,« je dejal Beal.Tudi Utah je imel dva zelo razpoložena igralca,je imel 42 točk,pa 34. A to ni bilo dovolj za zmago, najboljša ekipa lige pa je na šesti tekmi v mesecu marcu izgubila že četrtič.Gostitelji so že v prvi četrtini opravili veliko dela. Zaostajali so le pri izidu 10:12 in nato pobegnili s 13 zaporednimi točkami (23:12), po prvih dvanajstih minutah pa so vodili za enajst (31:20).Washington je v drugi četrtini nadaljeval z odlično igro in se oddaljil že na 24 točk (62:38), ob glavnem odmoru pa je imel 18 točk zaloge (64:46).Najboljša ekipa lige se je v nadaljevanju nekajkrat približala na manj kot deset točk, vendar pa so imeli domačini vedno pripravljen odgovor in so tekmo uspešno pripeljali h koncu.Prvi zasledovalci Utaha na Zahodu, Los Angeles Lakers, so proti Charlottu dosegli četrto zaporedno zmago (116:105).Aktualni prvaki so v prvem polčasu vodili že z 18 točkami razlike (51:33), vendar pa je Charlotte v drugem polčasu hitro izenačil na 64:64.Odločila je zadnja četrtina, ki so jos 33:26 dobili Jezerniki.Prvi strelec Los Angelesa je bils 37 točkami,je dodal 22 točk. Pri Charlottu je bil najbolj razpoložens 26 točkami.Los Angeles Lakers so se z današnjim uspehom približali vrhu lige, imajo izkupiček 28 zmag in 13 porazov, prvouvrščeni Utah pa 29 zmag in 11 porazov.Washington Wizards : Utah Jazz 131:122 (Beal 43, Westbrook 35 točk, 15 skokov, 13 asistenc; Mitchell 42, Ingles 34)Atlanta Hawks : Oklahoma City Thunder 116:93 (Young in Bogdanović po 23; Gilgeous-Alexander 19, Jerome 18)New York Knicks : Orlando Magic 94:93 (Burks 21, Bullock 20; Fournier 23, Vučević in Gordon po 17)Phoenix Suns : Minnesota Timberwolves 119:123 (Booker 35, Bridges in Paul po 17; Edwards 42 Towns 41)Portland Trail Blazers : New Orleans Pelicans 101:93 (Lillard 36, Kanter 16; Williamson 26, Ingram 19Los Angeles Lakers : Charlotte Hornets 116:105 (James 37, Caldwell-Pope 22; Ball 26, Rozier 20)