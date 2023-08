Beno Udrih korak za korakom bliže ligi NBA

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Beno Udrih je po informacijah dobro obveščenih virov pri The Athletic postal trener Wisconsin Herd, razvojne ekipe Milwaukeeja v NBA G League. Pred tem je bil Udrih pomočnik trenerja pri Westchester Knicks, eden od trenerjev za razvoj igralcev pri New Orleans Pelicans ter oglednik Atlante Hawks.

Wisconsin je od vodstva G League prejel naziv franšize leta za sezono 2022/23, je zapisano na spletni strani ekipe. Minulo sezono rednega dela tekmovanja je končal na 13. mestu v vzhodni konferenci in ostal brez nastopa v končnici.

Zdaj 41-letni nekdanji košarkar je v karieri zastopal številne klube v Evropi in ligi NBA. Prek luže je s San Antonio Spurs osvojil dva naslova (2005, 2007), igral pa je še za Sacramento Kings, Milwaukee Bucks, Orlando Magic, New York Knicks, Memphis Grizzlies, Miami Heat in Detroit Pistons.

Na stari celini je zastopal barve Maccabija iz Tel Aviva, Avtodorja, Milana in Žalgirisa, kjer je tudi končal športno pot po vrnitvi iz lige NBA. V domovini je bil najprej član Polzele, med letoma 2000 in 2002 pa je igral za Olimpijo.