Edina govorica je govorica košarke na igrišču

Za seboj ima izjemno pisano pot. Odraščal je v Slovenj Gradcu, poklicno košarkarsko kariero začel v Ljubljani, nadaljeval v Mariboru in Laškem. Potem je šel v Italijo in od tam v obljubljeno košarkarsko ligo obljubljene dežele, ameriško Natio­nal Basketball Association (NBA). Za ekipe Houstona, New Orleansa in New Jerseyja je igral šest let. Potem se je vrnil v Evropo, igral v Rusiji, Turčiji, Nemčiji in kariero sklenil leta 2018 v Španiji, kjer zdaj v Barceloni živi z družino. Bošt­jan Nachbar (letnik 1980) je v številnih ligah osvojil številne lovorike. Čeprav je že več kot pol življenja v tujini, je Boki vedno nastopal za slovensko košarkarsko reprezentanco in zanjo mu bije srce tudi zdaj, ko poteka evropsko prvenstvo.

Vendar 206 centimetrov in v času aktivnega igranja 100 kilogramov težki krilni igralec ni kronični gledalec in nekritični navijač, kot si morda kdo predstav­lja. Očitno dobro premisli, katere tekme bo spremljal, v živo ali po televiziji, in o možnostih slovenske ekipe razmišlja racionalno, ne čustveno.