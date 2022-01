Najboljši Olimpijin Američan praznuje jubilej

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Cedevite Olimpije so v uvodnih treh mesecih sezone izmenjali Marcusa Keena in Yogija Ferrella v vlogi prvega organizatorja igre, lani jim je dirigiral Kendrick Perry, pred njim Codi Miller-McIntyre, v minulih treh desetletjih pa se je v moštvu zvrstilo še za cel telefonski imenik ameriških branilcev. Z današnjega zornega kota zato zveni že kar neverjetno, da se je najboljši med njimi zadržal v Ljubljani najdlje. Arriel McDonald, ljubljenec tivolskega občinstva v letih 1996-99, danes praznuje 50. rojstni dan in se spominja dni, ko je kot popoln anonimnež prišel v Krško, zablestel v Tivoliju ter navduševal v dresih Maccabija in Panathinakosa. Edini črni madež je slovenska reprezentanca.