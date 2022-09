Slavni Giannis vidi v bratih le soigralca

V nadeljevanju preberite:

Grške košarkarje so pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva strokovnjaki uvrstili v najožji krog favoritov, saj so imenitno združili bogate izkušnje asov iz evropskih klubov in selektorja Dimitrisa Itoudisa s talentom igralcev iz lige NBA. V polno so zadeli tudi, ko so leta 2015 (pri 19 letih) naturalizirali odličnega branilca Tylerja Dorseyja. Hkrati so posebna senzacija, tako zaradi svojega velezvezdnika Giannisa Antetokounmpa kot zaradi njegovih bratov Thanasisa in Kostasa. Sprva je bil v igri še četrti član družine – Alex.

Na reprezentančni ravni smo videli že več kombinacij vrhunskih bratov, kar nekaj jih je imela tudi Slovenija. Po čem so bratje Antetokounmpo nekaj posebnega celo v ligi NBA? Na kaj se na EP zanešajo tekmeci grškega moštva?