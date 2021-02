Bertansova tekma kariere in prosta meta Beala usodna za Denver

Deveta zaporedna zmaga Utaha

Košarkarji Denverja so v ligi NBA doživeli še drugi poraz v dveh dneh. Potem ko jih je včeraj premagal Boston, so danes po napeti končnici izgubili še na gostovanju v Washingtonu s 128:130.Tekmo sta zaznamovala predstava kariere, ki je zadel 9 trojk in vknjižil 35 točk, ter, ki je desetinko sekunde pred koncem rednega dela izsilil prosta meta in ju oba zadel za tretjo zaporedno zmago domačinov.Denver je prehitro izpustil iz rok prednost 20 točk in doživel 13 poraz sezone ter šestega na zadnjih 10 tekmah. Pomagalo mu ni niti 35 točkter 33 točk. Slovenski košarkarni igral.»Nocolj nas je “ubil” Bertans. Vstopil je s klopi in zadel 9 izmed 11 poskusov za tri točke ter dosegel 35 točk. Govorimo o košarkarju, ki ne bi smel imeti toliko metov za tri točke,« je bil po tekmi razočaran trener DenverjaGostujoči košarkarji so odlično krenili v tekmo, že v prvi četrtini povedli za 20 točk (41:21) in na odmor odšli s prednostjo +17 (24:41), nato pa zgolj v drugi četrtini prejeli kar 46 točk in ob glavnem odmoru zaostajali za 6 (64:70).Washington je dobrih 7 minut pred koncem tekme vodil z 10 točkami razlike (113:103), a se je Denver vrnil v igro in izenačil na 125:125. Nato je pri domačih vse tri proste mete zadel prvi junak Davis Bertans, na drugi strani pa je s trojko vrnil Jamal Murray.Domačim sta ostali še dobri dve sekundi, žogo je prejel Bradley Beal in prodrl po koš ter izsilil osebno napako. Najboljši strelec lige je v ključnih trenutkih ohranil mirne živce in zadel oba prosta meta, Washington pa je vknjižil tretjo zaporedno zmago.Najboljša ekipa lige Utah Jazz je slavila na gostovanju pri Los Angeles Clippers s 114:94, kar je njena deveta zaporedna zmaga in 24. v sezoni.Pri zmagovalcih sta izstopalas 24 točkami ins 23 točkami in 20 skoki.Pri Los Angelesu je bil ob odsotnosti glavnih zvezdnikovinnajboljši strelecs 16 točkami.Washington Wizards - Denver Nuggets 130:128 (Bertans 35, Beal 25; Murray 35, Jokić 33, Čančar ni igral)Orlando Magic - New York Knicks 107:89 (Ross 30, Fournier 19; Randle 25, Barrett 15)Boston Celtics - Atlanta Hawks 114:122 (Tatum 35, Brown 22; Young 40, Capela 24)Philadelphia 76ers - Houston Rockets 118:113 (Embiid 31, Curry 25; Wall 28, Tate in Cousins po 19)Chicago Bulls - Detroit Pistons 105:102 (LaVine 37, Carter mlajši 18; Grant 43, Bey in Wright po 12)Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 128:134 (Beasley 31, Towns 30; Sabonis 36, Brogdon 32)Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 122:113 (Valančiunas in Allen po 22; Gilgeous-Alexander 22, Muscala 21)New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 124:126 (Williamson 36, Ball 21; Lillard 43, Trent mlajši 23)Los Angeles Clippers - Utah Jazz 96:114 (Williams 16, Jackson 15; Mitchell 24, Gobert 23)Golden State Warriors - Miami Heat (04.00)Charlotte Hornets - Chicago BullsCleveland Cavaliers - San Antonio SpursDallas Mavericks - Detroit Pistons