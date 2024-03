Boston je na derbiju Vzhoda trepetal do zadnjega

Vodilna zasedba severnoameriške košarkarske lige NBA Boston Celtics je sinoči s 122:119 premagala drugouvrščeno ekipo vzhodne konference Milwaukee Bucks in prišla do sedme zaporedne zmage. Zmagala je tudi vodilna ekipa na zahodu Oklahoma City Thunder, ki je s 119:107 premagala Utah Jazz.

V zmagi Bostona je Jayson Tatum dosegel 31 točk. Domačim se je sicer obetala pred končnico tekme precej lažja zmaga. Ob odsotnosti prvega zvezdnika pri Milwaukeeju Giannisa Antetokounmpa, so kelti pozno v tretji četrtini vodili za 21 točk.

A gostje so v sklepni četrtini prišli zelo blizu, domači pa so ob nekoliko živčni končnici le zadržali prednost. Pri Bostonu je Derrick White dodal 23 točk in osem podaj, Jaylen Brown pa 21 točk. Za Milwaukee je ob odsotnosti grškega zvezdnika 32 točk vpisal Damian Lillard, 24 jih je prispeval Bobby Portis, 22 pa Khris Middleton.

"Grdo je bilo. Nismo igrali tako, kot smo si želeli v zadnji četrtini, njim pa je uspel niz. Nobena prednost ni varna v NBA. Ampak zmaga je zmaga in to bomo vzeli," je po tekmi priznal Tatum.

Boston je po sedmi zaporedni zmagi z razmerjem zmag in porazov 55-14 udobno nameščen na prvem mestu vzhodne konference. Milwaukee na drugem mestu zaostaja že za 11 zmag, saj je pri izkupičku 44-25. Sledijo Cleveland Cavaliers (43-26), New York Knicks (41-27) in Orlando Magic (41-28).

V preostalih tekmah sinočnjega večera so Phoenix Suns s 115:102 nadigrali Philadelphio 76ers, Kevin Durant pa je prehitel Shaquillea O'Neala na osmem mestu lestvice najboljših strelcev v zgodovini lige. Durant je sicer večer zaključil z 22 točkami, sonca je vodil Grayson Allen z 32 točkami, zadel pa je tudi devet trojk.

V San Franciscu so Golden State Warriors visoko ugnali Memphis Grizzlies s 137:116. Bojevniki so zdaj pri izkupičku 36-32 in ostajajo na desetem mestu na zahodu, zadnjem ki ob koncu rednega dela sezone še pelje v kvalifikacijski turnir za končnico. Za domače je bil najbolj strelsko razpoložen Jonathan Kuminga s 26 točkami, 23 jih je s klopi dodal Klay Thompson. Pri Memphisu 35 točk GG Jacksona tokrat ni bilo dovolj.

V zahodni konferenci je sicer na vrhu bolj tesno kot na vzhodu. Vodilna Oklahoma City Thunder (48-20) ima pol tekme prednosti pred Denver Nuggets (48-21). Sledijo Minnesota Timberwolves (47-22), Los Angeles Clippers (43-25) in New Orleans Pelicans (42-26). Dallas Mavericks (40-29) so trenutno sedmi na zahodu.

Oklahoma je na domačem parketu s 119:107 premagala Utah Jazz. Chet Holmgren je ob 35 točkah pobral še 14 skokov, skupaj s Shaiem Gilgeous-Alexandrom (31) pa sta skupaj Utahu nasula 66 točk. LA Clippers so v gosteh premagali Portland Trail Blazers s 116:103, na krilih 27 točk Paula Georga in 24 Kawhija Leonarda. Sacramento Kings so brez težav s 123:89 premagali Toronto Raptors, tudi Indiana Pacers niso imeli veliko dela z Detroit Pistons (122:103).

V Clevelandu so slavili košarkarji Miamija s 107:104. Miami je vodil večino dvoboja, a je bil Cleveland tisti, ki je imel prednost še dobro minuto in pol pred koncem tekme. Toda vročica je bila v končnici tekme bolj zbrana in koncu tesno slavila po zaslugi 30 točk Jimmyja Butlerja in 24 Terryja Rozierja.