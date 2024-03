Kratkohlačniki zadali udarec Bojevnikom, spektakularno zabijanje Edwardsa

Za košarkarji je v ligi NBA še en pester večer. Izstopal je 27-letni Američan Jalen Brunson, nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks. Dosegel je 34 točk in bil ključni mož zasedbe New York Knicks v San Franciscu, kjer so Kratkohlačniki v gosteh s 119:112 premagali Golden State Warriors.

Newyorčani so izkoristili slabšo predstavo Bojevnikov, ki so bili še pod vtisom sobotne visoke zmage nad Los Angeles Lakers. Člani domačega moštva so bili ves čas v zaostanku, potem ko je New York že v prvi četrtini povedel z 20:6. Brunson je izvrstno vlekel igralske niti in vodil oslabljeno zasedbo Kratkohlačnikov do odmevne zmage, ki jih ohranja trdno na poti v končnico.

Ameriški as je imel na parketu izvrstnega pomočnika, Miles McBride je z 29 točkami dosegel rekord kariere v svojem komaj šestem nastopu v ligi NBA. »Vedno iščemo načine za zmago,« je dejal Brunson. »Ostati moramo pripravljeni in samozavestni ter držati skupaj.«

Poraz je bil še en udarec za nestanovitne Bojevnike, ki imajo negativno domače razmerje med zmagami in porazi (17:18). Golden State zaseda 10. mesto v zahodni konferenci, torej zadnje, ki jih še pelje v dodatne kvalifikacije za popolnitev mest v končnici. Stephen Curry je bil prvi strelec gostiteljev s 27 točkami.

New York Knicks so četrti v razvrstitvi vzhodne konference z razmerjem v zmagah in porazih 41:27.

LA Lakers so se znesli nad Atlanto

V Los Angelesu so se Jezerniki vrnili po sobotnem porazu proti Bojevnikom s prepričljivo zmago nad Atlanta Hawks s 136:105. D'Angelo Russell je za tri točke metal 6:10 in zbral 27 točk, LeBron James je bil tokrat drugi strelec domače ekipe s 25 točkami, Anthony Davis pa jih je dosegel 22. LA Lakers so deveti na zahodu z razmerjem 37:32 v zmagah in porazih.

Anthony Edwards je spektakularno zabi. FOTO: Rob Gray/Usa Today Sports

Na drugih ponedeljkovih tekmah so se igralci kluba Cleveland Cavaliers vrnili s 15 točk zaostanka in iztržili zmago s 108:103 nad Indiano Pacers v Indianapolisu, potem ko je gostujoča obramba Tyresa Haliburtona omejila na le 14 točk. Cleveland je z zmago izboljšal razmerje zmag in porazov na 43:25 in ostal na tretjem mestu vzhodne konference za prvouvrščenimi Boston Celtics in drugouvrščenimi Milwaukee Bucks.

Košarkarji vodilnega Bostona so se v domači dvorani znesli nad že odpisanim Detroit Pistons in zmagali s 119:94 Jaylen Brown je bil najboljši strelec Keltov z 31 točkami, medtem ko je Derrick White dosegel prvi trojni dvojček v karieri in končal z 22 točkami, 10 skoki in 10 asistencami. »Običajno nisem tisti, ki bi lovil statistiko,« je po zmagi dejal White, ki je tokrat izkoristil svoj trenutek.

V Salt Lake Cityju je Anthony Edwards poskrbel za skok sezone na tekmi, na kateri je Minnesota Timberwolves premagala domačo zasedbo Utah Jazz s 114:104. Edwards, ki je končal z 32 točkami, je »poletel« v tretji četrtini, ko je preskočil dva metra in šest centimetrov visokega Johna Collinsa za spektakularen koš.

»To je najboljše zabijanje v moji karieri, ne bom lagal,« je dejal Edwards po zmagi, s katero je Minnesota ostala na drugem mestu zahodne konference (47:21), eno tekmo za vodilno ekipo Oklahomo City Thunder (47:20).

Košarkarji Philadelphia 76ers so brez poškodovanega Joela Embiida ugnali Miami Heat (98:91). Chicago Bulls pa je komaj premagal že odpisani Portland Trail Blazers (110:107). Šesta ekipa zahoda Sacramento Kings je za zmago nad 13. ekipo Memphis Grizzlies potrebovala podaljšek (121:111).