Brez duše in incidenta

Rezultatski polomi košarkarjev Cedevite Olimpije kravžljajo živce navijačem in porajajo številna vprašanja. Ob zdajšnji športni krizi je še udaril tudi legendarni Zmago Sagadin. Njegove besede o selektorjih, ki pravočasno ne prepoznajo ustreznosti značajev igralcev, le potrjujejo splošno prepričanje, da CO primanjkuje izkušenih izvajalcev z zmagovalno miselnostjo. In modrecev, ki jim velja prisluhniti. Mimogrede, tudi v tem košarkarskem razmisleku ne gre prezreti Zlatka Zahovića, ki je pri sestavljanju vijoličnega nogometnega moštva po sagadinovsko pogosto dajal prednost značaju pred znanjem.