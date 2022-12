Čančar brez zgrešenega meta dosegel 15 točk

V ligi NBA sta se ponoči zmag veselila dva slovenska košarkarja. Denver Nuggets so z Vlatkom Čančarjem na domačem parketu s 124:119 strli odpor moštva Miami Heat, Chicago Bulls pa so z Goranom Dragićem prav tako pred svojimi navijači s 132:118 odpravili Detroit Pistons.

Zelo dobro predstavo je za konec leta uprizoril Čančar, ki je k Denverjevemu uspehu prispeval 15 točk. In to s stoodstotnim metom! Zadel je namreč oba prosta meta in vseh pet poskusov iz igre, od tega tri trojke. Za nameček je v 18 minutah v statistiko vpisal še tri asistence in eno ukradeno žogo.

Ob 25-letnem Čančarju je bil – stoodstoten – tudi Američan Kentavious Caldwell-Pope, ki je bil z dvajsetimi točkami (prosta meta: 2:2; za dve: 3:3; za tri: 4:4) najučinkovitejši mož pri gostiteljih. Le eno točko manj je dosegel srbski orjak Nikola Jokić, ki se je izkazal s trojnim dvojčkom (ob 19 točkah je zbral še po ducat skokov in asistenc).

Dragić tokrat ni bil najbolj natančen. V 15 minutah je dosegel štiri točke, potem ko je zadel dva meta od štirih za dve točki in zgrešil oba poskusa za tri točke. K zmagi Bikov je prispeval še dva skoka in eno asistenco, eno žogo pa je izgubil. V domači zasedbi je tokrat blestel Američan Zach LaVine, ki je k zmagi prispeval kar 43 točk (z zelo dobrim metom iz igre 15:20).

Izjemen večer je imel tudi LaVinov rojak LeBron James, ki se je za svoj 38. rojstni dan obdaril s 47 točkami (z metom iz igre 18:27) in zmago moštva Los Angeles Lakers v gosteh nad Atlanto Hawks (130:121).

Drugi izidi – Orlando Magic : Washington Wizards 100:119, Atlanta Hawks : Los Angeles Lakers 121:130, Toronto Raptors : Phoenix Suns 113:104, Milwaukee Bucks : Minnesota Timberwolves 123:114, New Orleans Pelicans : Philadelphia 76ers 127:116, Denver Nuggets - Miami Heat 124:119, Golden State Warriors : Portland Trail Blazers 118:112, Sacramento Kings : Utah Jazz 126:125.