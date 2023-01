Če Dallas igra tako, mu ne pomagajo niti Luka, Kareem ali LeBron

To je bil že tretji zaporedni poraz in šesti na zadnjih osmih tekmah za Dallas Mavericks, ki so tekmecem ob zadnjih treh neuspehih dovolili najmanj 130 točk. Luka Dončić je dosegel 30 točk za Dallas (met 9:19), v 39 minutah pa je prispeval še 8 asistenc in 4 skoke ter kar 7 izgubljenih žog. Kljub seriji porazov je Dallas na visokem petem mestu v zahodni konferenci z izkupičkom 24:22.

»To so strelske vaje. Če to storiš v tej ligi, boš izgubil ne glede na to, ali imaš Luko, Kareema ali LeBrona. Dokler ne bomo vložili več truda v branjenje in razumevanje tega, kaj nam je storiti, bomo dosegali po 120, a prejemali po 130, 140 točk. Morda nam jih nekega večera nasujejo tudi 150,« je bil po tekmi nevsakdanje oster trener Dallasa Jason Kidd.

V novem snidenju Dončića in gostujočega organizatorja igre Traeja Younga, ki ga je Atlanta na naboru leta 2018 odmevno prevzela iz rok Dallasa, ta pa je iz olimpijskega mesta pripeljal takrat aktualnega evropskega klubskega in reprezentančnega prvaka, je Youngu prvič na obračunih s Slovencem pomagal Dejounte Murray in se izkazal s 30 točkami, Young pa jih je dodal 18 ter še 12 asistenc za četrto zaporedno zmago, kar je rekord sezone 2022/23 za sokole, ki so spet presegli 50-odstotni izkupiček (23:22).

Dončić se je na tekmo pripeljal s tankom, kot se je slikovito izrazil komentator vrhuncev tekem lige NBA:

Po šampionskem nizu sledil mrk

Dončić je v zadnji četrtini dosegel zgolj tri točke in vknjižil tretji poraz na sedmih medsebojnih tekmah z Youngom. Atlanta je za tri točke metala 57-odstotno (Dallas 38 %), skupaj pa iz igre 50-odstotno. Dallas je sicer zaostajal le za točko, ko je Murray, ki se je sokolom pridružil poleti, nekaj manj kot dve minuti pred koncem zadnje četrtine zadel trojko za vodstvo s 124:120. Z metom v visokem loku je nato Young 41 sekund pred koncem zadel za prednost s 126:120, ki se je izkazala za neulovljivo.

Christian Wood je za teksaško moštvo prispeval 22 točk in 9 skokov, vrnitev v domačo dvorano po seriji petih gostovanj, na katerih so vknjižili zgolj eno zmago, pa se za Dallas ni razpletla po željah. Negativni niz se je začel po seriji sedmih zmag, ki je bila najdaljša od šampionske sezone 2010/11, ko sta za Dallas igrala še Kidd in seveda tudi klubska ikona Nemec Dirk Nowitzki.