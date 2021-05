Cedevita Olimpija brez muk do prve zaključne žoge

Krka : Cedevita Olimpija 64:75 (45:53, 27:36, 14:16) Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki D. Javor (Lj), Majkić (Hra) in Španič (Po).

Krka: Stipčević 10 (1:1), Vrabac 8 (2:2), Barič 15 (1:4), Kosi 6 (2:2), Škifić 11 (2:2), Lapornik 8, Rebec 3, Vučetić 2, Milovanović 1 (1:2).

Cedevita Olimpija: Perry 15 (6:6), Hopkins 18 (3:5), Murić 4 (1:2), Blažič 8 (6:6), Brown 3 (0:1), Hodžić 6, Jones 7 (1:2), Dimec 3 (3:4), Marinković 4, Rupnik 7 (2:2).

Golemac: V napadu brez ritma

Osemkrat so se v tej sezoni že pomerili košarkarji Krke in Cedevite Olimpije, ki so dobili tudi drugi dvoboj finala lige Nova KBM in vodijo proti najhujšemu slovenskemu tekmecu s 7:1. Za svoj 18. naslov državnega prvaka zdaj potrebujejo le še eno zmago. V Novem mestu so bili uspešnejši s 75:64 in tekmecem zadali še en udarec, resda nekoliko blažji kot v sredo v Stožicah (97:45). Edinega poraza v soočenjih z dolenjsko zasedbo v polfinalu pokala Spar vendarle še niso povsem pozabili.Merjenje moči v dvorani Leona Štuklja so v dobršni meri opredelili dogodki iz 17. minute. Pri prednosti Cedevite Olimpije 28:26 so namreč sodniki na en mah namenili dve tehnični napaki domačemu trenerju Daliborjuga izključili, čeprav ni po splošni oceni storil nič dramatičnega. Krkino krmilo je prevzel njegov 23-letni pomočnik, ki se je odločno lotil naloge, a ni mogel preprečiti postopnega zdrsa, ko si je kapetan moštvaprislužil četrto osebno napako še pred glavnim premorom. Novomeščani so že do polčasa izgubili 12 žog (na koncu 18) in slednjič izkoristili le 37 odstotkov vseh metov iz igre.Tudi Ljubljančani niso blesteli v sila povprečni predstavi, še posebej ne njeni štirje reprezentančni kandidati.je metal 1:8,1:5 in tako kotzapravil štiri žoge,ni zadel iz igre. Todainsta bila dovolj za stihijski odpor Krke, pri kateri je bil najučinkovitejšia s pičlim metom 5:16 (za tri 4:12).Novomeščani so zadnjič resneje zagrozili na koncu tretje četrtine (43:45) in začetku zadnje (51:56), za zasuk pa jim je zmanjkalo tako razpoloženih mož kot energije. Pokalni uspeh je bil prijeten, a je pustil očitne posledice. Ljubljančani so medtem ostali neporaženi v celotni končnici DP. Ob šestih dosedanjih zmagah so v povprečju prekosili tekmece z 29,2 točke razlike.Olimpijin trenerje po tekmi ocenil: »Dva dneva smo govorili o tem, da na drugi tekmi pričakujemo veliko boljšo igro Krke. Novomeščani niso mogli ničesar izgubiti, in tako so tudi igrali. V napadu nismo ujeli ritma, v obrambi pa smo dobro igrali v prvem polčasu. Nismo zadeli toliko metov kot v sredo v Stožicah, zato je normalno, da je bila celotna tekma živčna. Čestitke fantom za zmago, a odločitev še ni padla.«Tretja, bržkone že odločilna tekma finala bo v nedeljo ob 17.30 v Stožicah.