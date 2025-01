Vse boljši Ljubljančani v zadnjih trenutkih zavzeli tudi Dubaj

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli novo odmevno zmago. V 17. krogu lige Aba so v gosteh premagali Dubaj s 85:84. Za Ljubljančane je bila to jubilejna deseta zmaga v regionalnem tekmovanju, šesta v nizu v 2025 ter petnajsta na zadnjih sedemnajstih tekmah od sredine novembra. Zmaga ima še toliko večjo težo, saj je bila za Cedevito Olimpijo to tretja tekma v gosteh ta teden. Premagala je tako Hapoel Jeruzalem v Bolgariji kot Liektabelis v Litvi.

Tudi naslednjo tekmo bodo igrali v gosteh

Cedevita Olimpija bo tudi naslednjo tekmo igrala v gosteh – v sredo se bo v evropskem pokalu pomerila s francoskim Bourg-en-Bressejem, nato pa jo čakata dve domači preizkušnji. V nedeljo, 26. januarja bo gostila zadnjeuvrščeni Mornar, 28. januarja pa se bo v Stožicah pomerila z vodilno zasedbo evropskega pokala Valencio.

Dvorana v Dubaju. FOTO: Dubaj

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića se niso izognili drami v končnici, četudi so imeli dve minuti in 22 sekund pred koncem devet točk prednosti (84:75). V neprijeten položaj jih je v največji meri spravil Devin Robinson, s 16 točkami drugi strelec Cedevite Olimpije. V ključnih minutah je bil nenatančen v napadu – 37 sekund pred koncem je zgrešil tudi dva prosta meta, 15 sekund pred zaključkom pa je podaril žogo tekmecu, ki je izenačil izid na 84:84.

Jaka Blažič je bil med vidnejšimi akterji tekme. FOTO: Dubaj

Zmagoviti koš oziroma drugi prosti met je pet sekund pred iztekom časa zadel Danilo Tasić, gostitelji pa v zadnjem napadu niso zadeli z razdalje. Prvi strelec tekme je bil Brynton Lemar s 23 točkami (trojke 4:6), dvomestna pa sta bila še Jaka Blažič (14 točk, trojke 2:2, 5 skokov) in JR Stewart (14 točk).