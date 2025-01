Olimpija ne pozna več poraza, tudi Lietkabelis brez možnosti

Sezona v evropskem pokalu se vse bolj odvija po taktih košarkarjev Olimpije, ki postajajo resen kandidat ne le za četrtfinale, temveč za viden dosežek tudi na koncu sezone. Kljub utrujenosti po novi dolgi poti so ohranili zbranost in Lietkabelis odpravili z 88:78. Zmaji so se utrdili na drugem mestu v skupini B.

Torkova zmaga nad Hapoelom je štela dvojno, Cedevita Olimpija je premagala neposrednega tekmeca, a bi bila brez vrednosti, če je ne bi potrdili v Litvi. Po novem potovanju, tokrat z juga na sever Evrope, časa za treninge ni bilo, a se to Ljubljančanom ni pretirano poznalo. Tekma podobno kot v torek ni ponudila košarke s silovitim ritmom, spremljali smo bolj nadzorovano srečanje, kar je bilo gostom pogodu. Vodili so večji del prvega polčasa, a je Lietkabelis ohranjal priključek.

Podobno je bilo tudi v tretjem delu, nato pa je Olimpija začela graditi temelje novi odmevni zmagi. Prednost je počasi naraščala, domača klop je poskušala z menjavami in minutami odmora, a ni zaleglo nič. Ko je ob koncu napada pet minut pred koncem Aleksej Nikolić zadel trojko z osmih metrov za 78:63, je bilo že jasno, da je zmagovalec odločen. V zadnjih minutah Olimpija ni imela težav in je rutinirano prišla do že desete zmage v evropskem pokalu. Lani je v celi sezoni zbrala le eno ...

Brynton Lemar za tri zadane, ko Olimpija iskrico z razdalje najbolj potrebuje. FOTO: Cedevita Olimpija

»Želeli smo si zagotoviti svoje mesto v izločilnih bojih, smo sredi dolgega niza gostovanj, malo se bomo veselili, a ne smemo popuščati. Moramo biti stanovitni in nadaljevati z dobrimi predstavami,« je tekmo komentiral s 15 točkami drugi najboljši ljubljanski strelec DJ Stewart, ki je navduševal tudi v obrambi in si z indeksom 19 prislužil naziv igralca tekme. Najboljši strelec je bil znova Brynton Lemar (19 točk), ki je tako kot Nikolić (14) zadel tri trojke. Podobno kot proti Hapoelu je tudi proti Lietkabelisu Olimpija krepko dobila skok (37-30), za razliko od torkove tekme so tokrat odlično metali za dve točki (24/41, 58 %).

Niz gostovanj za zmaje še ni končan, iz Litve se bodo odpravili v Dubaj, kjer jih v nedeljo (15.30) čaka težko gostovanje pri moštvu Klemna Prepeliča v okviru lige ABA.